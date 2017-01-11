Bayburt'taki FETÖ/PDY soruşturması

BAYBURT (AA) - Bayburt'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, Zonguldak'ta gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Temmuz sürecinde görev yaptığı Bayburt'ta gözaltına alınan Komiser Yardımcısı H.T, Bayburt Adliyesindeki ilk ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında çıkan ifadeler doğrultusunda örgütle bağlantısı belirlenen H.T, için savcılık tarafından yakalama kararı verildi.
Polis ekiplerince yapılan operasyon çerçevesinde Zonguldak'ta yakalanan H.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.