Kırklareli'nde eğitime kar engeli

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların yarın da tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilik kararıyla hafta başından bu yana okullar tatil edilmişti.

- Kar yağışı yeniden etkisini artırdı

Kent merkezi ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde sabah saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışı öğle saatlerinde etkisini yeniden arttırdı.

Kar yağışı nedeniyle ise 34 köy yolu iki gündür ulaşıma kapalı. Ekipler, hem yolların trafiğe açılması hem de diğer yolların kapanmaması için yoğun çaba gösteriyor.

Ekipler, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısında olumsuzluk yaşanmaması için bölgedeki çalışmalarını yoğun sürdürüyor.

