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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Yatırım yapan yabancıya vatandaşlık

12 Ocak 2017 Perşembe, 09:51

ANKARA (AA) - En az 2 milyon dolar tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği veya en az 1 milyon dolar tutarında taşınmazı, tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartı ile satın aldığı ilgili kurumlarca tespit edilen yabancılar, Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilecek.

"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, yönetmeliğin "Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler" başlıklı 20. maddesinde değişiklik yapıldı.

Buna göre, en az 2 milyon Amerikan doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen veya en az 1 milyon Amerikan doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartı ile satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen yabancılar, Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilecek.

Ayrıca en az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, en az 3 milyon Amerikan doları tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartı ile Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca ve en az 3 milyon Amerikan doları tutarında devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutmak şartı ile satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca belirlenen yabancılara da yine Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk vatandaşlığı verilebilecek.

Parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru esas alınacak.

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