Şanlıurfa'da aralarında husumet bulunan akrabalar barıştırıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 2 kişinin yaralanması nedeniyle aralarında husumet başlayan akrabalar, düzenlenen yemekle barıştırıldı.

Merkez Haliliye ilçesine bağlı Uluhan Mahallesi'nde, yaklaşık 1 yıl önce Tamah aşiretine mensup Onay ve Bozkurt aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan, 2 kişinin yaralanmasına neden olan husumet, eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Seydi Eyyüpoğlu ve kanaat önderlerinin girişimleriyle kan davasına dönüşmeden sonlandırıldı.

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen barış yemeğinde her iki ailenin üyeleri bir araya geldi.

Eyyüpoğlu, burada yaptığı konuşmada, bu tür olumsuz olayların yaşanmaması temennisinde bulunarak, ailelerin barışmasında katkı sunanlara teşekkür etti.

Yaşanan olaydan sonra iki aile arasında meydana gelen husumetin büyümemesi için toplandıklarını belirten Seydi Eyyüpoğlu, şunları kaydetti:

"Hep beraber burada bu insanlarımızı barıştırdık. Bundan sonra da inşallah çocuklarıyla sevdikleriyle herkes kendi işinde gücünde olacaktır. Birbirimizi affedelim, birbirimizi sevelim. Hatalarımızı büyütmeyelim, güzellikleri çoğaltalım. Çünkü güzellikler çoğaldıkça kötülükleri boğacaktır. Dolayısıyla biz de bir güzelliğin şehadeti için buradayız. İnşallah bundan sonra köylerimizde, ilimizde, ülkemizde, hatta dünyada kötülükler ortadan kalkar, iyilikler çoğalır. Bu duygularla bu iki ailemizin barışlarının daim olmasını diliyor, barışın sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu da barışın en önemli bir değer olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada barış için toplandık. İnsan hayatının bir döneminde bir musibetle karşılaşabiliyor. Burada önemli olan sabırla, tefekkür ile bu belaya karşı barışçıl yollarla sorunları çözmek için çaba göstermek. Bizler de bugün Tamah aşiretine mensup akraba iki ailenin barışı için toplandık. Allah bir daha kardeşler arasında böyle üzücü olaylar yaşatmasın. Hep barış ve kardeşlik olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından her iki ailenin büyükleri, yemekte dua edip tekbirler eşliğinde tokalaşıp barıştı.