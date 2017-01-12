Yozgat'ta FETÖ/PDY soruşturması

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve 25 Ağustos 2016 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan O.K. ve N.D'nin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, zanlıların çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi.