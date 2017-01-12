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Tokat'ta ahşap evde yangın: 1 ölü

12 Ocak 2017 Perşembe, 21:00
Tokat'ta ahşap evde yangın: 1 ölü

TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında, 80 yaşındaki kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Kayapaşa Mahallesi 3. Etap TOKİ bölgesinde, Cemal Çakıreli'ne (80) ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Yangında Çakıreli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı adamın cesedi, enkazdan çıkarılarak otopsi için Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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