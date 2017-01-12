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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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Kars'ta terör operasyonu

12 Ocak 2017 Perşembe, 23:43

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde, aralarında doktor ve veterinerin de bulunduğu 4 zanlı terör örgütü PKK mensuplarına "yardım ve yataklık" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda terör örgütüne destek verdikleri tespit edilen kişilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgüt mensuplarına ilaç temin ettikleri gerekçesiyle doktor M.E. ve veteriner A.G. ile esnaf A.A. ve B.A. gözaltına alındı.

Terör örgütü mensuplarına "yardım ve yataklık" yaptıkları öne sürülen zanlılar, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


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