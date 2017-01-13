Doğu Anadolu'da kış

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu'daki 2 ilde, yoğun kar yağışı sebebiyle 78 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Erzincan'da 66 köy ve mahalle yolunun kapalı olduğu, yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Tunceli'de ise 12 köye ulaşım sağlanamadığı belirtildi.

Tunceli İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, 8 Ocak'ta başlayan karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Karla mücadele kapsamında 166 köy yolunda çalışmanın tamamlandığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Nazımiye ilçesinde 1, Ovacık ilçesinde 3 ve Pülümür ilçesinde 8 olmak üzere toplam 12 köy yolunda karla mücadele çalışmamız 3 ekibimiz tarafından sürdürülüyor. Bugün itibarıyla köylerimizden bizlere aktarılan olumsuz bir durum yok. Kısa sürede bu köy yollarında da karla mücadele çalışmasını tamamlayacağız. Karla mücadele çalışmalarını tamamlayan ekiplerimiz araç ve gereçlerinin bakımını tamamladı. Ekiplerimizi olası bir kar yağışına karşı hazır bekletiyoruz."