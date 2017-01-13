Minik bedenleri ısıtan yardım

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VAN (AA) - Van Gençlik Merkezi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, yardımseverlerin gönderdiği bot ve montları kırsal kesimdeki öğrencilere ulaştırıyor.

Kulüp üyeleri, Saray ilçesindeki Atatürk İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek "Bir Fidan Bir Umut Derneği"nin de desteği ile 50 öğrenciye mont ve bot yardımında bulundu.

Gençler, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle oyun oynadı.

Kulüp üyesi Hülya Balkız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerinin de çocukluk dönemini yokluk içerisinde geçirdiklerini, bu nedenle köydeki çocukları çok iyi anladıklarını söyledi.

Yardımseverlerin gönderdiği malzemeleri ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmaya çalıştıklarını anlatan Balkız, şöyle konuştu:

"Bu çalışmayı daha da geliştirip Türkiye geneline yaymayı istiyoruz çünkü başka köylerde olan kardeşlerimize de ulaşmamız lazım. Bunu da tabii ki gönüllü arkadaşlarımızla yapabiliriz. Burada çok duygusal bir atmosfer yaşıyoruz. Burada olmak çok mutlu ediyor. En azından manevi olarak huzur buluyoruz."

- "Onların gülümseyen yüzü olduk"

Kulüp üyelerinden Metin Çalın ise yardım paketlerini, kırsal kesimde zor şartlarda eğitim gören kardeşlerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Yaptıkları çalışmayla gelecek nesillere umut olmak istediklerini aktaran Çalın, "Onların gülümseyen yüzü olduğumuz için çok mutluyuz. Onlara bu yardımları ulaştırmanın mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah bu tür etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

Yunus Emre Leventoğlu da çocuklarla bir araya gelerek onların mutluluğuna ortak olduklarını kaydetti.