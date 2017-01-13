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Şehit Sekin'in adı Robotik Kodlama Sınıfı'na verildi

13 Ocak 2017 Cuma, 15:48
Şehit Sekin'in adı Robotik Kodlama Sınıfı'na verildi

ZONGULDAK (AA) - İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in ismi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir ilkokulda açılan Robotik Kodlama Sınıfı'na verildi.

Ereğli İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, okullarında teknolojinin bir ürünü olan robotların sergileneceği ve kodlama yapılacak sınıf açmanın önemine değindi.

İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Sekin'in isminin yaşatılmasının sınıfa ayrı bir değer kazandırdığını anlatan Madenoğlu, şöyle devam etti:

"Bu sınıfın açılışı gerçekten anlamlı bir faaliyettir. Bu değerli ve güzel faaliyete anlam kazandıran şehidimizin ismidir. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de şehit olan Fethi Sekin polisimizin adının verilmesi, o sınıfa ayrı bir anlam ve değer kazandırıyor. Ülkemizin ve vatanımızın birlik ve beraberliği için huzur içerisinde yaşayabilmemiz için özellikle 15 Temmuz gecesi verdiğimiz şehitlerimiz gibi yine tüm şehitlerimiz gibi, bu şehidimiz de canını seve seve bu ülke için verdi. Ruhu şad olsun. Onun gibi nice insanlarımız, polislerimiz ülkemizin birlik ve beraberliği, bağımsızlığı, hürriyeti için ve dünyada sayılan sözü dinlenen bir ülke olabilmek için canını vermeye seve seve hazırdır."

Çocukların bilgisayarları sadece bir oyun aracı olarak görmemesi gerektiğini ifade eden Madenoğlu, teknolojinin birey, aile, ülke ve dünyaya faydalı olduğunu düşünerek kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz da Türkiye'de ilkokul düzeyinde ilk kez bir Robotik Kodlama Sınıfı'nın açılışını yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Ülkemizde ilkokul itibarıyla her kademede kodlama eğitimi yapılabilmesi için müfredat çalışması yapıldığını biliyoruz. Yakın zamanda müfredata eklenmesi planlanan bu ders için üniversitelerin bilgisayar ve öğretim teknolojileri bölüm başkanları bir araya geldiler. Ezberleyen, sorgulamayan, eleştirmeyen nesiller yerine 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireyler yetiştirilmesi için erken yaşta kodlama eğitimi ile bu becerilerin aşılanması planlamaktadır."

Ereğli İlkokulu Müdürü Tuncay Uzun ise sınıfa şehit Fethi Sekin'in ismini vermenin gururunu yaşadıklarını kaydederek emeği geçenlere teşekkür etti.


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