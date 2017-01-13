Mersin'de 1 kişi donarak öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, yayladaki evine bakmaya giden kişinin yolda donarak öldüğü belirtildi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gündüzler Mahallesi'nde yaşayan Serdar Uyar (42), yüksek kesimlerdeki yoğun kar yağışının ardından 9 kilometre uzaklıktaki Haçka Yaylası'nda bulunan evinin zarar görüp görmediğine bakmak üzere yaylaya gitti.
Kendisinden haber alınamaması üzerine yola çıkan yakınları, Uyar'ın cesedini yol yakınlarındaki bir ağacın altında buldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, ilk belirlemelere göre donarak öldüğü bildirilen Serdar Uyar'ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Herhangi bir sağlık problemi bulunmadığı öğrenilen Uyar'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Silifke'de bugün toprağa verildi.