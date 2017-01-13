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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Başkentte ev sahibini öldüren kiracı tutuklandı

13 Ocak 2017 Cuma, 17:41

ANKARA (AA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde, 3 aydır ödemeyen kirasını isteyen ev sahibini öldüren kiracı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ödemediği kira nedeniyle kapı önünde tartıştığı ev sahibi İbrahim Cebeci'yi bıçaklayarak öldüren Soner Esen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Esen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Köstence Mahallesi 1372. Sokak'ta yaşayan İbrahim Cebeci (53) ile kirasını 3 aydır ödemeyen kiracısı Soner Esen (34) arasında 7 Ocak'ta evin önünde tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine kiracısı tarafından göğsünden bıçaklanan Cebeci, komşusunun otomobiliyle kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Polis ekiplerinin cep telefonuyla ulaşarak ikna ettikleri kaçak zanlı, 8 Ocak'ta polis merkezine teslim olmuştu.


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