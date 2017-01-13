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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Kar nedeniyle yolda kalan babayla kızı belediye ekipleri kurtardı

13 Ocak 2017 Cuma, 19:35
Kar nedeniyle yolda kalan babayla kızı belediye ekipleri kurtardı

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolda mahsur kalan babayla kızını kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Hekimhan ilçesindeki Akpınar Mahallesi mevkisinde 44 BU 332 plakalı minibüsün şoförü Şaban Levent ve kızı Betül'ün de bulunduğu araçla kara saplandı.

İhbar üzerine olay yerine giden Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kara saplanan aracı bulunduğu yerden çıkardı.

Baba ile kızına, ikramlarda bulunan ekibin, çalışmalarının ardından aile yoluna devam edebildi.

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