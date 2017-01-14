TESK'ten esnafa uyarı

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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ilişkin ruhsatların yenilenmesi çağrısında bulundu.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, tütün mamulleri ve alkollü içeceklerin satışına ilişkin bayilerin alması gereken ruhsatların yenilenmesi için 2017 bedellerin açıklandığını anımsattı.

Esnafa son günü beklemeden ruhsatlarını yenileme uyarısı yapan Palandöken, şunları kaydetti:

"Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ilişkin ruhsatların yenilenmesi için son tarih 31 Mart 2017’dir. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) sunum uygunluk belgesi sahibi satıcılar süre uzatım işlemleri esnasında mevcut satış belgesinin asıl suretini ve işlem bedelini ödediklerine dair dekontu yetkili Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ibraz etmek ve süre uzatım işlemini satış belgelerinin üzerinde gösterilmesini sağlamak zorundadırlar.

Halkımızın güven içinde alışveriş yapabilmesinin belgesi olan TAPDK Satış Belgesi sahibi yaklaşık 165 bin perakende satış noktasının ruhsatlarını en kısa sürede yenilenmesi gerekli. Yoksa faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış belgesi iptal duruma düşecek olan satıcıların (alkollü içki satıcıları için uygulanan mesafe şartı dahil) güncel mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunması gerekecektir. Bu durum, hem sizleri hem de vatandaşı mağdur edecektir."