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Rize'de FETÖ/PDY soruşturması

14 Ocak 2017 Cumartesi, 12:59

RİZE (AA) - Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şubeleri ekiplerince Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen 8 emniyet mensubu ve 3 kamu çalışanı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan eski 3. sınıf emniyet müdürü F.A. ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli M.C. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

F.A'nın, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürüldü.


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