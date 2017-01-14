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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında

14 Ocak 2017 Cumartesi, 13:20

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde elektronik ürün satılan mağazadaki hırsızlık, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki mağazaya sabah gelen çalışanlar, kırık camı görünce durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekibi, maskeli 2 zanlının iş yerine girerek duvarda asılı 2 televizyonu çaldığını belirledi.

Mağazada parmak izi incelemesi yapan ve kamera görüntülerini alan polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, camı kırarak mağazaya giren hırsızların, duvara montajlı televizyonları kısa sürede indirerek olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

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