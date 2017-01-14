Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

YALOVA (AA) - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Sekreteri Yahya Arıkan, "Kısır tartışmalara prim vermeyeceğimiz, dedikodulara üretimle cevap vereceğimiz bir dönemdeyiz" dedi.

Arıkan, Yalova Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasının (YSMMMO) ev sahipliğinde Termal ilçesindeki bir otelde düzenlenen "TÜRMOB 32. Karadeniz Odaları Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın açılışında, ülkenin zor dönemden geçtiğini söyledi. Buna rağmen üretime devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Arıkan, bir öncekini İstanbul'da yaptıkları toplantının 32'ncisini Yalova'da gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ülkedeki terör olaylarına değinen Arıkan, şöyle konuştu:

"Bu ülkenin sevgiye, barışa, kardeşliğe her zaman ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Acıların bitmesi en büyük dileğimiz. Önümüzde yeni bir dönem var. Genel bir anlayışı ortaya koymak istiyorum. Kısır tartışmalara prim vermeyeceğimiz, dedikodulara üretimle cevap vereceğimiz bir dönemdeyiz. Bizim temel yaklaşımımız bu. Biz her şeye rağmen üretmeye devam edeceğiz."

Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın 9 Şubat'ta Ankara'da yapılacağını belirten Arıkan, "Sizlere '5 önemli sorun nedir?' diye sorduk. Odaların bu konularda görüşlerini istedik. Bu sorunların ne olduğunu da 9 Şubat'ta görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.