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YEE Türkçe Yeterlik Sınavı'na yoğun ilgi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 14:41

ANKARA (AA) – Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen Türkçe Yeterlik Sınavı'na (TYS) 29 ülkeden 765 adayın yanı sıra Türkiye’de de 82 aday katıldı.

Sınavın Türkiye uygulamasının yapıldığı Ankara'daki merkezin Sınav Merkezi Birim Sorumlusu Nursel Tan Elmas, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Elmas, TYS’nin bugün 29 ülkede eş zamanlı olarak 765 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Sınavın iki oturumda yapıldığını ifade eden Elmas, ilk oturumda adayların Türkçe okuma, dinleme ve yazma becerilerinin değerlendirildiğini, ikinci oturumda ise katılımcıların Türkçe konuşma becerilerinin ölçüldüğünü söyledi.

Elmas, sınavın Türkçe'yi yabancı dil olarak öğrenenlerin lisandaki yeterliliklerini ölçmek amacıyla YEE tarafından düzenlendiğini kaydetti.

TYS’nin yılda 3 kez düzenlendiği bilgisini veren Elmas, "Sınava Türkçe dil yeterliğini belgelemek isteyen herkes girebilir." dedi.

Elmas, sınavda başarılı olan öğrencilerin Türkçe yeterlik belgesi almaya hak kazanacağını ifade etti.

Bu belgeyle öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelerde okumak istedikleri bölümlerin hazırlık sınıflarından muaf tutulduğuna dikkati çeken Elmas, belgenin iş başvurularında da kullanılabildiğini dile getirdi.

Elmas, "Sınava Türkçe öğretmek isteyen veya tercümanlık yapmak isteyen yabancılar girebiliyor. Aynı zamanda sadece yurt dışında Türkçe öğretmek isteyen veya Türkçe tercümanlık yapmak isteyen Türk vatandaşları da girebiliyor." şeklinde konuştu.

Sınava en yoğun katılımın Azerbaycan'dan olduğunu ifade eden Elmas, Türkiye, Kazakistan, Cezayir, Almanya, Bosna Hersek, Japonya, İran ve Afganistan'dan da yoğun katılım olduğunun altını çizdi.

Geçen yılın ocak ayındaki TYS sınavına 400 aday katılırken, bu yılki katılımcı sayısı yüzde 90'dan fazla artarak 765'e yükseldi.

Toplam süresi 180 dakika olan TYS'de, adaylara ilk oturumda “okuma” için 60, “dinleme” için 45, “yazma” için 60 olmak üzere toplam 165 dakika süre verilirken, ikinci oturumda “bağımsız konuşma” için 5, “karşılıklı konuşma” için 10 olmak üzere toplam 15 dakika süre tanınıyor.

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