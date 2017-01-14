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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Spot piyasada elektrik fiyatları

14 Ocak 2017 Cumartesi, 14:42

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 201,34 lira, en düşük 80 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün elektrik piyasasında 88 milyon 883 bin 376 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 10.00'da 201,34 lira, en düşük saat 04.00'te 80 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 160,35 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 161,90 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 202,57 lira, en düşük 99,92 liradan işlem gördü.

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