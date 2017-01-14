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"İslam-Batı İlişkilerinde Dün, Bugün ve Yarın" konferansı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 15:24

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Büyük acılar yaşanıyor. Bu büyük acıların İslam düşüncemizi, ufkumuzu daraltmaya başladığını hep beraber müşahede ediyoruz. Bu ufkun daralması, Bağdat'ın, Şam'ın yıkılmasından daha tehlikelidir." dedi.

Görmez, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından düzenlenen "İslam-Batı İlişkilerinde Dün, Bugün ve Yarın" konulu konferansın açılışında yaptığı konuşmada, KAGEM'in ilim, fikir ve düşünce merkezine dönüştüğünü belirtti.

Tarihe bakıldığında büyük acıların yaşandığı zamanların olduğunu dile getiren Görmez, bugün de bütün Müslümanların büyük acılar yaşadığını ifade etti.

Yaşanan acıların ve zorlukların üstesinden bir gün gelineceğini vurgulayan Görmez, bundan da kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini söyledi.

- "İslama yönelik nefret Müslüman kalplerde nefrete dönüşmemeli"

En büyük endişenin, yaşanan acıların İslam ufkunda hasarlar meydana getirmesi olduğunu anlatan Görmez, şöyle devam etti:

"İslamofobinin en büyük tehlikesi, İslam'ın rahmet ufkunu daraltması, daraltmaya sebep olmasıdır. İslamofobi, bizim rahmet ufkumuzu daraltmamalı. İslam'a yönelik oluşan nefret, Müslüman kalplerde nefrete dönüşmemeli. Başka dünyalarda bize yönelmiş düşmanlık bizde de bir düşmanlığa dönüşmemeli. Çünkü bu, bize yakışmaz. Allah Resulu bize bunu öğretti. Büyük acılar yaşanıyor. Bu büyük acıların İslam düşüncemizi, ufkumuzu daraltmaya başladığını hep beraber müşahede ediyoruz. Bu ufkun daralması, Bağdat'ın, Şam'ın yıkılmasından daha tehlikelidir."

İslam'ın rahmet, adalet ve medeniyet ufkunun zarar görmesinin şehirlerin yıkılmasından daha büyük bir tehlike olduğuna dikkati çeken Görmez, bütün insanlığın, Doğu-Batı ayrımını ortadan kaldıracak bir İslam ufkuna ve rahmetine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Görmez, Müslümanların Batı gibi ötekiye düşmanlık ve nefret üzerinden kimlik inşa etme hatasına düştüğünde Batı ile aynı hatayı işlemiş olacağını vurgulayarak, yaşanan acıların bu tehlikeyi gösterdiğine işaret etti.

Bu tehlikenin farkında olunması gerektiğini dile getiren Görmez, Batı'nın işlediği kötülüklerden hareketle Doğu'yu inşa etme gibi bir hataya düşülmemesi gerektiğini kaydetti.

KAGEM Müdürü Hicret Toprak ise KAGEM'de ilim, kültür ve sanat dallarının iç içe geçtiği bir çalışma alanı oluşturmak için gayret ettiklerini belirtti.

Sosyal çalışmalarında insanın hayatına dokunmanın ciddi bir iş olduğunu bilerek hareket ettiklerini ifade eden Toprak, kalıcı projelere ağırlık verdiklerini söyledi.

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