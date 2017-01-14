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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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"Kaset" soruşturması

14 Ocak 2017 Cumartesi, 17:56

ANKARA (AA) - CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın avukatı Muzaffer Yılmaz, Baykal'a ait olduğu ileri sürülen görüntülerle ilgili, kasetin montaj olduğunun bilinmesine rağmen asılsız haberler yapılmasının anlaşılır bir durum olmadığını belirtti.

Avukat Muzaffer Yılmaz, yazılı açıklamasında, müvekkili Baykal'a yönelik "kaset komplosu" ile ilgili savcılık fezlekesine dayanılarak çeşitli haberler yapıldığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Savcılığının hazırladığı fezlekede, "Mevcut deliller ışığında yapılan incelemede, mağdur Deniz Baykal'ın ikametine yönelik 28 Ağustos 2008 tarihli çalışma sonrası, demontaj ve benzeri maksatla yapıldığı değerlendirilen çalışmalarla ilgili olay tarihi ve şüpheli şahısların tespit edilmesi mümkün olmamıştır." denildiği hatırlatıldı.

Fezlekede ayrıca, "Olayın daha da detaylandırılması, çekim yapılan evin bulunması, evdeki tespitler, olaya karışan diğer şüphelilerin tespiti mümkün olmamıştır." ifadelerine de yer verildiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Savcılık tarafından hazırlanan fezlekede, montaj kasetini yaparak internet üzerinden servis eden ve ettirenlere yönelik somut verilere ulaşılamamış olması ancak bu süreç içerisinde sürekli olarak yazılı ve görsel basında, kasetin montaj olduğunun bilinmesine rağmen, Sayın Deniz Baykal ile ilgili asılsız haber yapılması ve fezlekenin hazırlanmasından sonra da bu tutumun devam ettirilmesi kabul edilebilir ve anlaşılabilir bir durum değildir. Olayın bir an önce aydınlatılacağı düşüncesiyle CHP Genel Başkanlığından istifa eden Sayın Baykal'a ilişkin komplo kasetinin faillerinin ve azmettirenlerin halen cezalandırılmamasından, 7 yıla yakın süre içerisinde olayı aydınlatmayan bu dönemlerdeki İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Başbakan ve iktidar partisinin sorumlu olduğu çok açıktır."


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