Basketbol: Toplu sonuç

ANKARA (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 13. hafta mücadelesi 5 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 18. haftasına 7 karşılaşmayla devam edildi.
Her iki ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Tosyalı Toyo Osmaniye-Galatasaray: 63-96
Mersin Büyükşehir Belediyespor-MBK Doğuş Hastanesi: 67-64
Fenerbahçe-BOTAŞ: 64-60
Adana ASKİ-Yakın Doğu Üniversitesi: 76-89
Bellona AGÜ-İstanbul Üniversitesi: 77-66
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Final Gençlik-Nesine.com Eskişehir Basket: 61-82
İstanbulspor Beylikdüzü-Yalova Group Belediye: 80-59
Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Acıbadem Üniversitesi: 60-70
Mamak Belediyesi Ankara DSİ-Türk Telekom: 73-98
Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Düzce Belediyespor: 64-57
Afyon Belediyespor-Pertevniyal: 106-70
Akhisar Belediyespor-Petkimspor: 77-78