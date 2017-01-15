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ANTALYA (AA) - Alanya Belediyesi ve Cartier Tour tarafından düzenlenen 1. Yol Bisikleti Yarışı'nda kadınlarda Ukrayna'dan Anna Nahirna, erkeklerde ise Batuhan Özgür birinci oldu.

Atatürk anıtı önünden başlayan ve 6 ülkeden 136 sporcunun katıldığı yarış, büyükler ve gençler kategorilerinde yapıldı.

Büyük kadınlarda Ukrayna Milli Takımı'ndan Anna Nahirna birinci, aynı takımdan Viktoria Aliesieieva ikinci, Kazakistan'ın Astana takımından Natalya Safutfdinova ise üçüncü sırada yer aldı.

Büyük erkeklerde Torku Şekerspor'dan Batuhan Özgür birinciliği, Kazakistan'ın Astana Track takımından Sultan Murat Mirazliyev ikinciliği, aynı ekipten Asszlkhan Turar da üçüncülüğü elde etti.

Genç kızlarda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Şuranur Topçu birinci, Dilara Gül ikinci, Yasemin Can üçüncü oldu. Genç erkeklerde ise Astana takımından Ivan Zitsev, Goban Azen ve Iagon Shtein ilk 3 sırayı paylaştı.

Bu arada, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ile protokol üyeleri, yarıştan önce bisiklet sürdü.

Yarışmada dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi.