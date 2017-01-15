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Futbol: Spor Toto Süper Lig

15 Ocak 2017 Pazar, 17:12


Stat: Gaziantep Arena

Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Asım Yusuf Öz

Gaziantepspor: Gökhan Değirmenci, Elyasa Süme, Musa Nizam, Barış Yardımcı, Van Hintum, Fatau (Dk. 33 İlhan Parlak), Muhammed Ildiz, Abdülkadir Kayalı, Kangwa, Ghilas, Muhammet Demir

Antalyaspor: Fornezzi, Celustka, Chico, Diego, Sakıb Aytaç, Charles, Zeki Yıldırım, Deniz Kadah, Campos, Mbilla, Eto'o

Goller: Dk. 23 Mbilla, Dk. 27 Chico (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Chico (Antalyaspor), Dk. 39 Musa Nizam, Dk. 44 Muhammed Ildiz (Gaziantepspor)


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki Gaziantepspor-Antalyaspor maçının ilk yarısı misafir takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Gaziantepspor, yeni stadı Gaziantep Arena'da ilk karşılaşmasına çıktı.

2. dakikada ceza alanı içinde yükseklik kazanan topa Muhammet Demir, uygun durumda kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Fornezzi, soluna giden meşin yuvarlağı kontrol etti.

11. dakikada Gaziantepsporlu Van Hintum'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Musa Nizam, kafa vuruşunu yaptı, top yan direkten oyun alanına döndü. Savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

23. dakikada Gaziantep Arena'daki ilk gol konuk ekipten geldi. Campos'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mbilla, Barış Yardımcı'nın üzerinden kafa vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu: 0-1

27. dakikada Antalyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Campos'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda seken top arka direkte bekleyen Chico'nun önüne düştü. Chico, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2

34. dakikada Abdülkadir Kayalı'nın ceza yayı üzerinden sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

37. dakikada hızlı gelişen Gaziantepspor atağında Muhammet Demir'in pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Ghilas, pasını tekrar Muhammet Demir'e çıkardı. Bu oyuncu, ceza alanı içine hareketlenen İlhan Parlak'ı gördü. İlhan Parlak, bekletmeden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak kaleci Fornezzi topu kontrol etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.








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