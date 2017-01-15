Denizli'de CHP'li meclis üyesinin partisinden ihraç edilmesi

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DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Bekir Çapar, partisini eleştirdiği, grup kararına uymadığı, AK Parti'li belediye başkanını ve hizmetlerini takdir ettiği için partisinden ihraç edildiğini bildirdi.

Bekir Çapar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partisinden ihraç edildiğini disiplin kurulu üyelerinden öğrendiğini belirterek, kararın henüz kendisine tebliğ edilmediğini ifade etti.

Çapar, partisindeki bazı çalışmaları eleştirerek, bazı konularda grup kararına uymadığı gerekçesiyle partiden ihraç kararıyla disipline sevk edildiğini anlattı.

Partiden ihraç edildiğini öğrendiğini vurgulayan Çapar, gerekçesinde şu hususların bulunduğunu kaydetti:

"Bekilli Belediyesi'nin gelir giderleri konusunda bilgi istemem, AKP'li Büyükşehir Belediyesi ile iyi ilişkiler kurarak garaj yapılmasının önerilmesi, AK Parti'li belediye meclis üyeleri ile nezaket sınırları içerisinde iletişim kurulması, belediye meclis toplantılarının sesli ve görüntülü kayda almasını talep etmem, İl başkanının, televizyon programı yapma ve televizyon programlarına katılmayı izine bağlanması, buna rağmen televizyon programlarına çıkıp kişisel görüşlerimi belirtmem, il başkanının mesajını dikkate almamam, televizyon programında Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı meslektaşım ve avukatlık stajından beri arkadaşım olduğundan nezaket diliyle belirtmem nedeniyle, kasım ayı Denizli Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında belediye ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin bütçesine tüm grup evet oyu vermesine rağmen, grup kararına aykırı davrandığım iddiasıyla ki 18 kişilik grubun tamamı bütçelerin 13 maddesinin 12'sine evet oyu verdi, onun da belgeleri var Meclis zabıtlarında, disipline sevk edildim. Tüm grup 13 maddenin 12 maddesine, Bekir Çapar gibi aynı oyu vermesine rağmen, diğerleri hakkında işlem yapılmadan grup kararına uymadığım yönündeki iddialar gerekçe gösteriliyor."

CHP'de 10 yıl İl Genel Meclisi Üyeliği yaptığını aktaran Çapar, ilçe başkanlığı ve il başkanlığı tarafından ön savunma alınmadan, disipline sevk edildiğini ileri sürdü.



