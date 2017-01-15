15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ağrı'da 120 kilogram eroin ele geçirildi

15 Ocak 2017 Pazar, 18:16

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda, 120 kilo 490 gram eroin ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde ilçeden batı ülkelerine uyuşturucu sevk edileceği bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri, bir adrese yaptıkları baskında İran uyruklu M.A, H.D.G, A.M. ve R.E. isimli 4 kişileri 2 tıra 119 paket halinde toplam ağırlığı 120 kilo 490 gram eroin yüklerken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan İran uyruklu 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Küpkıran Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
YEREL

KÜPKIRAN KAYAK MERKEZİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU
Ağrı'da oyuncak silah verene araba ve bebek
YEREL

AĞRI'DA OYUNCAK SİLAH VERENE ARABA VE BEBEK
&quot;FETÖ ve IŞİD ne kadar Müslüman ise şeytan da o kadar Müslümandır&quot;
YEREL

"FETÖ VE IŞİD NE KADAR MÜSLÜMAN İSE ŞEYTAN DA O KADAR MÜSLÜMANDIR"
Ağrı'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

AĞRI'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Sosyal medyada terör propagandasına 5 tutuklama
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA 5 TUTUKLAMA

Her yerde dedesinden kalma kedisini arıyor
YEREL

HER YERDE DEDESİNDEN KALMA KEDİSİNİ ARIYOR
Tutak belediyesi kar temizleme çalışmalarına başladı
YEREL

TUTAK BELEDİYESİ KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARINA BAŞLADI