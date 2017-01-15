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ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 17. haftasında Mersin İdmayurdu ile sahasında golsüz berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, önemli puanlar yitirdiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Engin İpekoğlu, zorlu bir maça çıktıklarını belirterek, "Her kaybettiğimiz puan, bizi hedeften uzaklaştırıyor." dedi.

Savunma hataları yaptıklarını dile getiren İpekoğlu, şöyle konuştu:

"Kazanmak istiyorduk ancak maça kötü başladık. Hatalarımızdan dolayı gol pozisyonları da verdik. Biz de gol pozisyonlarına girdik. İkinci yarıda 10 kişi kalmanın sıkıntısı yaşadık. Sahada 10 kişi kaldıktan sonra da pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Alt yapıdan 5 futbolcuyu kadromuza dahil ettik. Transfer yasağının kaldırılması ve anlaştığımız oyuncuların kısa sürede takıma katılmasını ümit ediyoruz. Öncelikle transfer yasağının kaldırılabilmesi için ödenecek bir rakam var. Yönetimimiz çalışma içinde. Birkaç gün içinde bunun çözülmesini istiyoruz."

- Mersin İdmanyurdu cephesi





Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, galibiyeti hak eden bir oyun ortaya koyduklarını ancak 1 puanla yetindiklerini dile getirirken, transfer yasağının kalkmaması halinde görevini bırakacağını açıkladı.

İlk yarıda çok sayıda gol pozisyonuna girdiklerini anlatan Şimşek, "Maçın 60. dakikasından sonra nedense biz 10 kişi kalmışız gibi geri çekildik. Açıkçası bu beni rahatsız etti ama deplasmanda alınan 1 puan iyidir. Güzel bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Transferde 5-6 futbolcu ile görüşme yaptıklarını vurgulayan Şimşek, transfer yasağının kalkması durumunda bu oyuncuları kadroya dahil edeceklerini anlattı.

Şimşek, "Çarşamba gününe kadar transfer yasağı kaldırılamazsa istifa edecek misiniz?" şeklindeki soruya, "Ben anlaşırken bu şekilde anlaşmıştım. Devre arasında transfer açılırsa geleceğimi söylemiştim. Çarşamba gününe kadar transfer tahtası açılmazsa, istemeyerek de olsa bırakacağımı kendilerine belirttim." yanıtını verdi.