Tokat'taki FETÖ/PDY davası

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TOKAT (AA) - Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Gaziosmanpaşa Üniversitesi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan 3 sanıktan birine 5 yıl, diğerine 5 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası verilirken, öteki sanığın dosyası ayrıldı.

Tokat Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın dördüncü duruşmasına, "Terör örgütünün haberleşme programlarının kullanılması, örgüte üyelik ve finans sağlama" suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan sanıklar Hasan B, Özkan Ş. ve F.Y. katıldı.

Sanıklardan Hasan B, duruşmada yaptığı savunmada, örgütün kriptolu haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığını daha önce itiraf ettiğini anlattı. Örgütle sohbet dışında hiçbir bağı olmadığını öne süren Hasan B, "Artık bu örgütle anılmak istemiyorum. Çocuk doktoruydum, buradaki çocuklarla ilgili planlarım vardı, bu örgüt yüzünden hepsi hayal oldu." dedi.

İşlemlerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıklardan Özkan Ş'yi terör örgütü üyeliğinden 5 yıl, Hasan B'yi ise 5 yıl 4 ay 24 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti sanık F.Y'nin dosyasının davadan ayrılmasına da karar verdi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Gaziosmanpaşa Üniversitesi yapılanması hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "Örgütün haberleşme programlarının kullanılması, örgüte üyelik ve himmet sağlama" suçlamalarıyla gözaltına alınan Hasan B, Özkan Ş. ve F.Y. tutuklanmıştı. Daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sanıklar hakkında dava açılmıştı.