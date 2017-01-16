16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yaralı kediye hastane personeli sahip çıktı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 13:34
Yaralı kediye hastane personeli sahip çıktı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, bir aracın çarptığı sokak kedisine hastane personeli sahip çıktı. İlk müdahalesi veteriner hekim tarafından hastanenin acil ünitesinde yapılan kedi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edilecek.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin sokak kedisine çarptığını fark eden vatandaşlar, yaralı kediyi Nizip Devlet Hastanesine getirdi.

Kediyle yakından ilgilenen hastane personeli, acı çeken hayvanın tedavisi için veteriner hekimden yardım istedi.

Hastanenin acil bölümüne gelen veteriner hekim Hüseyin Kutlu, arka ayaklarından ve karın bölgesinden yaralandığı belirlenen kediyi hastane personelinin de yardımıyla tedavi etti.

Kutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nizip Devlet Hastanesi acil ünitesine yaralı bir kedinin getirildiğini öğrenince hemen hastaneye geldiğini söyledi.

Kedinin üzerinden otomobil geçmesi sonucu ağır yaralandığını aktaran Kutlu, "İlk olarak yaralı ve hırçın olan kediye daha fazla acı çekmemesi için uyuşturucu iğne yaptım. Daha sonra ise hastanenin imkanlarını kullanarak kediye ilk müdahaleyi yaptık. Büyük ihtimalle arka ayaklarda felç var. Biz elimizden geleni yaptık. Kediyi ileri tetkik ve tedavisi için ilgili yerlere telsim edeceğiz." dedi.

Halen hastanenin acil ünitesinde tutulan yaralı kedinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı ekibine teslim edileceği öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Şıh Meydanı'nda çalışmalar ilerliyor
YEREL

ŞIH MEYDANI'NDA ÇALIŞMALAR İLERLİYOR
Hükümlü kadınların çocuklarına destek
YEREL

HÜKÜMLÜ KADINLARIN ÇOCUKLARINA DESTEK
Gaziantep 1. Amatör Küme
YEREL

GAZİANTEP 1. AMATÖR KÜME
Kamu Başdenetçisi Malkoç, Gaziantep'te:
YEREL

KAMU BAŞDENETÇİSİ MALKOÇ, GAZİANTEP'TE:

Domotex'te Gaziantep'ten tek kadın girişimci
YEREL

DOMOTEX'TE GAZİANTEP'TEN TEK KADIN GİRİŞİMCİ
Fadıloğlu, şampiyonları ağırladı
YEREL

FADILOĞLU, ŞAMPİYONLARI AĞIRLADI
Türkiye'ye örnek proje
YEREL

TÜRKİYE'YE ÖRNEK PROJE
UR-GE destekli 12 Gaziantepli halı firması Domotex ile devler liginde
YEREL

UR-GE DESTEKLİ 12 GAZİANTEPLİ HALI FİRMASI DOMOTEX İLE DEVLER LİGİNDE
Sınır ötesine insani yardım
YEREL

SINIR ÖTESİNE İNSANİ YARDIM

Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Gaziantepspor yeni stadında kazanamadı
YEREL

GAZİANTEPSPOR YENİ STADINDA KAZANAMADI
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
GAÜN Proje Pazarı'nda harika projeler
YEREL

GAÜN PROJE PAZARI'NDA HARİKA PROJELER
AK Parti'li Uzer: &quot;Kur saldırısında etkilenen firmalara kredi kalkanı, Fırat Kalkanı kadar önemli&quot;
YEREL

AK PARTİ'Lİ UZER: "KUR SALDIRISINDA ETKİLENEN FİRMALARA KREDİ KALKANI, FIRAT KALKANI KADAR ÖNEMLİ"
Gaziantep'te erkek cesedi bulundu
YEREL

GAZİANTEP'TE ERKEK CESEDİ BULUNDU
Gaziantep bürokrat ve siyasetçilerinden Almanya çıkarması
YEREL

GAZİANTEP BÜROKRAT VE SİYASETÇİLERİNDEN ALMANYA ÇIKARMASI
Sanayici Sani Konukoğlu'nun vefat yıl dönümünü
YEREL

SANAYİCİ SANİ KONUKOĞLU'NUN VEFAT YIL DÖNÜMÜNÜ