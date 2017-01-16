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GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 18 yaralı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 14:15

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 8 tır, bir yolcu otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 23. kilometresinde yoldaki gizli buzlanmaya nedeniyle 8 tır, bir yolcu otobüsü ve 2 otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan 18 kişi, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ulaşıma kapanan karayolu, ekiplerin çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

Kazaya karışan tır sürücülerinden Halil Erkan Şahin, yoldaki buzlanmadan dolayı aracın direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirterek, "Önümdeki tırın kaydığını gördüm. Frene bastım ama yol çok buzlu olduğu için kaza yaptık." dedi.

Bir başka aracın sürücüsü Yaşar Kılınç ise kazanın aşırı buzlanmadan kaynaklandığını kaydetti.

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