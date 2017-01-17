ADOB, Mozart'ın hayatını sahneleyecek

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ANKARA (AA) - Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Antonio Salieri'nin gözünden Mozart'ın hayatını, "Amadeus" balesi ile sanatseverlerin beğenisine sunacak.

ADOB'dan yapılan açıklamaya göre, "İlahi müzik sayesinde daha iyi insan olma fikri" temasıyla hazırlanan eser, 19 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Eserde, Mozart'ın 40, 41 ve 39'uncu senfonileri, Türk Marşı, Don Giovanni ve Sihirli Flüt operalarının uvertürleri, Idemeneo operasının üçüncü perdesindeki Elektra'nın aryası, 21 ve 23 nolu piyano konçertoları, Requiem'in "Lacrimosa" ve Salieri'nin Re majör senfonisinden oluşan çoğunlukla Mozart'ın besteleri kullanılıyor.

Ayrıca efekt olarak Krzysztof Penderecki'nin Polymorphia ve Alfred Schnittke'nin Concerto Grosso No.1 yapıtlarından alıntı yapılıyor.

- Eserin koreografisini Magalashvili üstleniyor

İki perdede sahnelenecek eserde koreografiyi Nugzar Magalashvili, orkestra şefliğini Naci Özgüç, dekor ve kostümleri İsmail Dede üstleniyor. Işıkta Fuat Gök ve video prodüksiyonunda ise Ali Karaköse'nin imzası var.

Eserde W. Amadeus Mozart rolünde Burak Kayıhan, İlhan Durgut ve Kadir Okurer, Constance rolünde Özge Başaran, Sultan Menteşe ve Güleycan Kocabey, Antonio Salieri rolünde Eren Keleş, İlhan Durgut ve Berkay Saraçoğlu, Catherina Cavalieri rolünde Mine İzgi, Özge Onat ve Gizem Tuncel, Leopold Mozart rolünde Taner Oğuzhan ve Hakan Odabaşı, imparator II. Joseph rolünde Ertuğrul Bolat ve Taner Oğuzhan, Elektra'nın aryasında ise Feryal Türkoğlu ve Aslı Kıyıcı sahneyi paylaşacak.

Mozart'ın hayatının anlatıldığı "Amadeus" balesinin biletleri, Opera Binası ana gişeden temin edilebilecek.





