CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran:

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ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, "Kanun hükmünde kararnameler, 33 yıldır devlet memurluğu yapan bir engelli vatandaşı bile terörist ilan edip, işinden alabilecek noktaya gelmiştir. Devlet bunu yapmamalı, devlet bu değildir. Devlet, sorunun üzerine sorun koyan değil, sorunu çözendir." dedi.

Cankurtaan, Parti Meclisi (PM) Üyesi Yıldırım Kaya ile Türkiye Sakatlar Derneği Ankara Şubesini ziyaret etti.

Burada konuşan Cankurtaran, OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK), 33 yıllık memur olan Türkiye Sakatlar Derneği Ankara Şube Başkanı Mithat Tokur'un, Engelli Kadın Derneği Kurucu Üyesi Arzu Şenyurt Akdağ'ın ve Sosyolog Veli Saçalık'ın görevden alındığını hatırlattı.

Engelli memurların, KHK'larla işten çıkarılmalarına tepki olarak derneğe ziyarette bulunduklarını belirten Cankurtaran, engelli kamu memurlarının bu süreçte işten uzaklaştırılmasının veya ihraç edilmesinin "vicdansızlık" olduğunu savundu.

Devletin elindeki verilere göre, Türkiye'de 8 milyon 431 bin engellinin bulunduğunu aktaran Cankurtaran, "Türkiye'de bugün resmi verilere göre yüzde 12'lere ulaşan işsizlik, engelli vatandaşlar arasında yüzde 60'lardadır. Devlette engellilere ayrılan 36 bin kişilik kadro bilerek doldurulmamaktadır. Engelliler için istihdam yaratılmadığı gibi, OHAL yoluyla kamuda çalışan az sayıdaki engelli memur da işlerinden atılarak engelliler adeta devlet kademelerinden uzaklaştırılmaktadır." dedi.

Cankurtaran, AK Parti hükümetleri döneminde, 1976'da yürürlüğe giren 2022 sayılı kanun ile engelli ve yaşlılara ödenen aylıkların adeta budandığını ileri sürerek, başta engelli ve dezavantajlı gruplar olmak üzere her işsize yaşam aylığı verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

CHP'nin 365 gün engellilerin yanında olduğunu vurgulayan Cankurtaran, "Engelli vatandaşlarımızın bu kadar dağ gibi sorunları varken, Hükümetin bir de üstüne yeni sorunlar eklemesine müsaade etmemeliyiz. Kanun hükmünde kararnameler, 33 yıldır devlet memurluğu yapan bir engelli vatandaşı bile terörist ilan edip, işinden alabilecek noktaya gelmiştir. Devlet bunu yapmamalı, devlet bu değildir. Devlet, sorunun üzerine sorun koyan değil, sorunu çözendir." diye konuştu.

- "30'un üzerinde engelli ihraç edildi"

PM Üyesi Yıldırım Kaya da FETÖ terör örgütüyle mücadelenin bu şekilde mümkün olmayacağını, siyasi faktörlere de müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

Engelliler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Tatar da konfederasyonlarına bugüne kadar ulaşan bilgilere göre, 30'un üzerinde engellinin, çeşitli KHK'larla görevlerinden ihraç edildiğini ifade etti.

Yaptıkları girişimler ve CHP'nin çalışmaları sonucunda bunların çok azının görevine döndüğünü belirten Tatar, FETÖ terör örgütünün, engellilerin arasına giremeyeceğini sözlerine ekledi.







