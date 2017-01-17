Tenis: Avustralya Açık

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ANKARA (AA) - Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın 2. gününde favori isimler, adlarını 2. tura yazdırdı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 2. gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 3 numaralı seribaşı Milos Raonic, 6 numaralı seribaşı Gael Monfils, 8 numaralı seribaşı Dominic Thiem ve 9 numaralı seribaşı Rafael Nadal, rakiplerini yenerek 2. tur biletini aldı.

Tek kadınlarda da 2 numaralı seribaşı Serena Williams, 3 numaralı seribaşı Agnieszka Radwanska, 5 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, 6 numaralı seribaşı Dominika Cibulkova ve 9 numaralı seribaşı Johanna Konta, tur atladı.

Dünya sıralamasının 86. basamağındaki milli tenisçi Çağla Büyükakçay ise dünya 72 numarası Fransız Oceane Dodin'e 2-1 (7-5, 6-7, 6-2) yenildi ve ilk kez katıldığı Avustralya Açık'a ilk turda veda etti.





- 3. gün programı

Avustralya Açık'ta yarın teklerde 2. tur maçları oynanacak. Erkeklerin 1 numaralı seribaşı Andy Murray, Andrey Rublev, 4 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka da Steve Johnson ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Angelique Kerber ile Carina Witthoeft ve 7 numaralı seribaşı Garbine Muguruza ile Samantha Crawford mücadele edecek.





- Sonuçlar

Seribaşılar arasında ilk 20'de yer alan tenisçilerin korta çıktığı maçlar şöyle sonuçlandı:

Erkekler:

Novak Djokovic (Sırbistan) (2) - Fernando Verdasco (İspanya): 3-0 (6-1, 7-6, 6-2)

Milos Raonic (Kanada) (3) - Dustin Brown (Almanya): 3-0 (6-3, 6-4, 6-2)

Gael Monfils (Fransa) (6) - Jiri Vesely (Çekya): 3-0 (6-2, 6-3, 6-2)

Dominic Thiem (Avusturya) (8) - Jan-Lennard Struff (Almanya): 3-1 (4-6, 6-4, 6-4, 6-3)

Rafael Nadal (İspanya) (9) - Florian Mayer (Almanya): 3-0 (6-3, 6-4, 6-4)

David Goffin (Belçika) (11) - Reilly Opelka (ABD): 3-2 (6-4, 4-6, 6-2, 4-6, 6-4)

Roberto Bautista (İspanya) (13) - Guido Pella (Arjantin): 3-0 (6-3, 6-1, 6-1)

Grigor Dimitrov (Bulgaristan) (15) - Christopher O'Connell (Avustralya): 3-0 (7-6, 6-3, 6-3)

Richard Gasquet (Fransa) (18) - Blake Mott (Avustralya): 3-0 (6-4, 6-4, 6-2)

Ivo Karlovic (Hırvatistan) (20) - Horacio Zeballos (Arjantin): 3-2 (6-7, 3-6, 7-5, 6-2, 22-20)





Kadınlar:

Serena Williams (ABD) (2) - Belinda Bencic (İsviçre): 2-0 (6-4, 6-3)

Agnieszka Radwanska (Polonsya) (3) - Tsvetana Pironkova (Bulgaristan): 2-1 (6-1, 4-6, 6-1)

Karolina Pliskova (Çekya) (5) - Sara Sorribes Tormo (İspanya): 2-0 (6-2, 6-0)

Dominika Cibulkova (Slovakya) (6) - Denisa Allertova (Çekya): 2-0 (7-5, 6-2)

Johanna Konta (Büyük Britanya) (9) - Kirsten Flipkens (Belçika): 2-0 (7-5, 6-2)

Timea Bacsinszky (İsviçre) (12) - Camila Giorgi (İtalya): 2-1 (6-4, 3-6, 7-5)

Elena Vesnina (Rusya) (14) - Ana Bogdan (Romanya): 2-0 (7-5, 6-2)

Barbora Strycova (Çekya) (16) - Elizaveta Kulichkova (Rusya): 2-0 (6-3, 6-2)

Caroline Wozniacki (Danimarka) (17) - Arina Rodionova (Avustralya): 2-0 (6-1, 6-2)

Heather Watson (Büyük Britanya) - Samantha Stosur (Avustralya) (18): 2-1 (6-3, 3-6, 6-0)