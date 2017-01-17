"Girişimci Öğrenciler, Akıllı Cihazlar Tasarlıyor" yarışması

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ANKARA (AA) - Ankara Kalkınma Ajansınca düzenlenen "Girişimci Öğrenciler Akıllı Cihaz Tasarlıyor" yarışması kapsamında iki ay eğitim alan öğrenciler, ev ve araçlarda gördükleri akıllı sistemleri, kendi bilgi, beceri, hayal gücü ve teknikleriyle yeniden hazırladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle, CerModern Modern Sanatlar Merkezi'nde yarışmanın ikincisi düzenleniyor.

İki aylık eğitim sürecinden geçirilen, üçer kişilik gruplar halinde çalışan ortaokul ve lise öğrencilerinin, bilgisayar ve robotik sistemle, kendi bilgi, beceri, hayal gücü ve tekniklerine göre çeşitli tasarımlar yaptığı yarışma, iki gün sürecek.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmaya hazırlanan öğrencilere hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim verildiğini söyledi.

Öğrencileri teknoloji üretmeye teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Şayık, "Teknolojiyi tüketerek problem üreten değil, teknolojiyi kullanarak problem çözen çocuklar yetiştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Yarışma ve sürecinin ciddi olumlu sonuçları beraberinde getirdiğine dikkati çeken Şayık, "Hem çocuklar hem de veliler çok memnun. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu faaliyeti daha da genişleterek, tabana yayarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eğitimi veren Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Özdemir de öğrencilerin yaklaşık iki aydır 3 boyutlu tasarım, akıllı cihaz tasarımı ve kodlama hakkında eğitim aldığını anlattı.

Etkinliğe 80 okulun katıldığını belirten Özdemir, "Çocuklarımızın erken yaşta, bilişimin bir üretim aracı olduğunu fark etmelerini sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- Her gruba birer robotik set ve bilgisayar

Öğrencilerin yarışma alanına gelmesiyle her gruba birer robotik set ve bilgisayar verdiklerini bildiren Özdemir, şöyle konuştu:

"Çocuklarımıza dedik ki 'Sizlerden yaşadığınız evde ailenizin rahat etmesini sağlayacak özellikler taşıyan akıllı cihazlar tasarlamanızı ve kod yazmanızı istiyoruz.' Çocuklar, kendilerine verdiğimiz robotik setleri kullanarak alarm yaptılar, otomatik çalışan sistemler, müzik sistemleri kurdular ve bunların otomatik çalışmasını sağladılar. Bunların üzerine kodlarını yazdılar. Elektronik tasarım devreleri kurdular. Sensörleri, beyinleri kendileri tasarladılar ve onun üzerine kodları yazarak çalıştırdılar. Aslında evde çalışan herhangi bir akıllı cihazınız ne yapıyorsa çocuklarımız sıfırdan onu kurguladılar."

Öğrencilerin hayal gücünü geliştirmeyi, ev ve araçlardaki akıllı cihazları kendilerinin de yapabileceğini görmelerini istediklerini dile getiren Özdemir, "Bir grup 'su baskın sistemi' yapmış. Sensöre su geldiği anda alarm devreye giriyor. Diğer bir grup hırsız alarmı yapmış. Bir diğeri, çatıda biriken yağmur sularını alıyor, onu bir sistem üzerinden bahçeye aktarıyor. Eğer biriken su miktarı çok fazlaysa onu bir yerden boşaltıyor." dedi.