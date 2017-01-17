Şehit Kaymakam Safitürk'ün adı Derik'te yaşatılıyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MARDİN (AA) - Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün adı, bir okulda kurulan kütüphanede yaşatılacak.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname ile Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen ve 10 Kasım'da düzenlenen terör saldırısında şehit düşen Kaymakam Safitürk, ilçede sevgiyle yad ediliyor.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mardin İl Temsilciliğince Derik Kız İmam Hatip Lisesinde oluşturulan 3 bin kitap kapasiteli "Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Kütüphanesi" törenle hizmete açıldı.

Kaymakam Hakan Kafkas, yaptığı konuşmada, hain saldırı sonucu şehit olan Kaymakam Safitürk'ün ilçe için büyük emek verdiğini anımsattı. Safitürk'ün isminin ilçede yaşatıldığını dile getiren Kafkas, "Şehit Kaymakam Safitürk ilçemiz için önemli bir değerdir. Bunu her anlamda taşıyacağız." dedi.

Mardin Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş de kütüphanenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

TÜGVA Mardin İl Temsilcisi Abdullah Songur, şehit Kaymakam Safitürk'ü bir ağabey olarak gördüklerini belirterek, isminin görev yaptığı ilçede yaşatılmasına vesile olabildikleri için mutlu olduklarını söyledi.

- "Kaymakamımızı saygıyla anacağız"

Okulun öğrencilerinden Mizgin Temel, kütüphaneden güzel bir şekilde faydalanacaklarını belirterek, "Bizlere çok faydası olacağını düşünüyorum. Şehit Kaymakamımızın da mekanı cennet olsun. Biz de ayrı bir yeri var, onu saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

10. sınıf öğrencisi İrem Çetin de kütüphaneye kavuştukları için sevinçli olduklarını anlatarak, "Buraya her geldiğimizde şehit Kaymakamımızı saygıyla anacağız. Onu unutmuyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.