Uşak'tan Haleplilere yardım

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UŞAK (AA) - Halep'ten tahliye edilen siviller için Uşak'ta düzenlenen yardım kampanyasında toplanan gıda ve ihtiyaç malzemelerini taşıyan tırlar yola çıktı.

Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi ve 20'ye yakın sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Kardeşlik Platformu'nun başlattığı yardım kampanyası kapsamında toplanan gıda ve ihtiyaç malzemesi yüklü 5 tır, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan dualarla bölgeye uğurlandı.

Uşak Valisi Ahmet Okur, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyanın her tarafındaki yardıma muhtaç insanlara elini uzattığını belirterek, Uşaklıların Halepli kardeşlerini unutmadığını, onların kötü günlerinde yanlarında olduklarını gösterdiklerini ifade etti.

Uşak halkının yardım kampanyasına destek verdiğini aktaran Okur, "Biz ne zaman Uşak halkından Suriye'ye yardım etmelerini istesek onlar hiçbir zaman 'Hayır' demediler ve tırları dolusu ihtiyaç malzemelerini bölgeye gönderdiler. İnşallah bu yardımların devamı gelecek. Bugün 5 tır yola çıkacak. Türkiye olarak Suriye'de olup bitenlere asla seyirci kalmadık, kalmayacağız." dedi.

Uğurlama törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Kültür Danışmanı İskender Pala da Haleplilere yapılan yardımların bir medeniyeti yaşatmak için gerçekleştirildiğine işaret etti.

Türkiye'nin her yerinden duyarlılık içerisinde Haleplilere yardım gittiğini belirten Pala, şunları ifade etti:

"Halep biz demektir, Halep 80 yıl önce bizim bir vilayetimiz gibiydi. Biz bu yardımları Halep'te dar ve zor duruma düşmüş insanlara yapmıyoruz, orada kendi medeniyetimizin izlerini sürecek olan, kendimiz gibi yaşamış olan ve yaşayacak olan insanları yani bir medeniyeti yaşatmak için bu yardımları yapıyoruz. Uşak'ta böyle bir yardımın toplanıp Halep'e gidiyor olması, bizim kendi kimliğimize olan duyarlılığımızdır. Türkiye bu duyarlılıkla, üst derecede hizmetler verdiği burada bir kere daha görüyoruz."

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, sivillerin güç şartlarda yaşam mücadelesine dikkati çekerek, şöyle dedi:

"Bugün Uşak adına ulvi bir hizmeti gerçekleştiriyoruz. Bizler nerede kanayan bir yara var ise, nerede mazlum bir insan varsa Türkiye olarak onların yanında olduk. Bizler aynı tarihi paylaştığımız Halepli kardeşlerimizin yanındayız. Uşak olarak başlattığımız yardım kampanyasında daha önce 4 tır ihtiyaç malzemesini Halepli kardeşlerimize göndermiştik. Bugün de un, kuru gıda, yağ, çocuk maması, giyecek ve battaniye gibi acil olan ihtiyaçlara yönelik topladığımız 5 tır yardımı gönderiyoruz."

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da "Kardeşlik demek unutmamak demektir. Halepli kardeşlerimiz Çanakkale'de mücadele etti, şehit verdi. Biz kardeşlerimizi unutmadık ve unutmamamız gerekir. Uşak'ta herkes gönlünden kopanı, elinden geleni, gücünün yettiğini bir araya getirerek Halepli kardeşlerine gönderiyor." sözlerine yer verdi.

Konuşmaların ardından yardım tırları, dualarla uğurlandı.