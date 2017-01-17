18 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yıldırım'ın Atlantik Konseyi heyetini kabulü

17 Ocak 2017 Salı, 22:54

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Atlantik Konseyini, Türkiye-ABD ilişkilerine katkı sağlayan, kıymetli bir kuruluş olarak gördüklerini, ABD'de başlayacak yeni dönemde de bu katkıların artarak süreceğinden emin olduklarını belirtti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Yıldırım, Atlantik Konseyi Başkanı ve CEO'su Frederick Kempe, eski ABD Başkanı George Bush'un Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Hadley, ABD Başkanı Barack Obama'nın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı General James Jones ve Obama'nın eski Suriye Özel Danışmanı Büyükelçi Frederick Hof gibi isimlerin yer aldığı Atlantik Konseyi heyetini Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Yıldırım, kabulde, araştırma ve çalışmalarına önem verdikleri Atlantik Konseyini, Türkiye-ABD ilişkilerine katkı sağlayan, kıymetli bir kuruluş olarak gördüklerini bildirdi.

ABD'de başlayacak yeni dönemde de bu katkıların artarak süreceğinden emin olduklarını ifade eden Yıldırım, başta FETÖ ve PKK olmak üzere, terörle mücadele konusundaki görüşlerini konuk heyete aktardı.

Atlantik Konseyi üyeleri de Başbakan Yıldırım'a, kabulleri için şükranlarını iletti.

Heyet üyeleri, ziyaretlerinin, 15 Temmuz menfur darbe girişimi ve sonrasındaki süreci daha iyi anlamaları bakımından son derece verimli geçtiğini ve çalışmalarına konu hususlar hakkında ilk elden bilgi alabilmeleri için önemli bir fırsat teşkil ettiğini kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Devletin işlerliğinde bir patinaj var. Bu patinajın ortadan kaldırılması gerekiyor. Çift başlılık işte bunu getiriyor. Muhalefet partilerimizden Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu gerçeği görmesi sayesinde Anayasa'da yeni sisteme uygun değişikliklerin yapılabilme yolu açılmıştır. Ben milletim adına Milliyetçi Hareket Partisi liderine ve ekibine özellikle teşekkür ediyorum.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "DEVLETİN İŞLERLİĞİNDE BİR PATİNAJ VAR. BU PATİNAJIN ORTADAN KALDIRILMASI GEREKİYOR. ÇİFT BAŞLILIK İŞTE BUNU GETİRİYOR. MUHALEFET PARTİLERİMİZDEN MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ'NİN BU GERÇEĞİ GÖRMESİ SAYESİNDE ANAYASA'DA YENİ SİSTEME UYGUN DEĞİŞİKLİKLERİN YAPILABİLME YOLU AÇILMIŞTIR. BEN MİLLETİM ADINA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ LİDERİNE VE EKİBİNE ÖZELLİKLE TEŞEKKÜR EDİYORUM."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Önümüzdeki dönemde de HSYK'nın çoğulcu ve geniş tabana oturan yapısı mutlaka korunacaktır. Ülke olarak, adalet teşkilatı olarak çok büyük faydasını gördüğümüz bu çoğulcu yapıdan geriye dönüş mümkün değildir.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DE HSYK'NIN ÇOĞULCU VE GENİŞ TABANA OTURAN YAPISI MUTLAKA KORUNACAKTIR. ÜLKE OLARAK, ADALET TEŞKİLATI OLARAK ÇOK BÜYÜK FAYDASINI GÖRDÜĞÜMÜZ BU ÇOĞULCU YAPIDAN GERİYE DÖNÜŞ MÜMKÜN DEĞİLDİR."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;FETÖ'cülerin tasfiyesi, işleri zorlaştırmak bir yana kolaylaştırmış, hızlandırmış, rayına oturtmuştur. Vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler hep bu yöndedir. Bugüne kadar FETÖ'cülerin kamudan uzaklaştırılmasından dolayı aksayan bir iş, ortaya çıkan bir mağduriyet henüz görmedim, duymadım. Hatta yılbaşında İstanbul'da yaşanan terör saldırısının failinin yakalanmasında olduğu gibi, gerçekten çok zor ve takdir edilmeyi hak eden işlerin üstesinden başarıyla gelindiğini görüyoruz.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "FETÖ'CÜLERİN TASFİYESİ, İŞLERİ ZORLAŞTIRMAK BİR YANA KOLAYLAŞTIRMIŞ, HIZLANDIRMIŞ, RAYINA OTURTMUŞTUR. VATANDAŞLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ GERİ DÖNÜŞLER HEP BU YÖNDEDİR. BUGÜNE KADAR FETÖ'CÜLERİN KAMUDAN UZAKLAŞTIRILMASINDAN DOLAYI AKSAYAN BİR İŞ, ORTAYA ÇIKAN BİR MAĞDURİYET HENÜZ GÖRMEDİM, DUYMADIM. HATTA YILBAŞINDA İSTANBUL'DA YAŞANAN TERÖR SALDIRISININ FAİLİNİN YAKALANMASINDA OLDUĞU GİBİ, GERÇEKTEN ÇOK ZOR VE TAKDİR EDİLMEYİ HAK EDEN İŞLERİN ÜSTESİNDEN BAŞARIYLA GELİNDİĞİNİ GÖRÜYORUZ."
Hazine'den tahvil ihracı yetkisi
YEREL

HAZİNE'DEN TAHVİL İHRACI YETKİSİ
TBMM Başkanı Vekili Aydın:
YEREL

TBMM BAŞKANI VEKİLİ AYDIN:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Bir terör örgütünün yargıda kurduğu etkinlik, burada bir sorun olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla yasama, yürütme, yargı erkleri arasındaki ilişkilerin demokratik bir anlayışla yeniden belirlenmesi Türkiye için kayıp değil, tam tersine büyük bir kazançtır.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YARGIDA KURDUĞU ETKİNLİK, BURADA BİR SORUN OLDUĞUNA İŞARET EDİYOR. DOLAYISIYLA YASAMA, YÜRÜTME, YARGI ERKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEMOKRATİK BİR ANLAYIŞLA YENİDEN BELİRLENMESİ TÜRKİYE İÇİN KAYIP DEĞİL, TAM TERSİNE BÜYÜK BİR KAZANÇTIR."
Avrupa 21 Yaş Altı Kadınlar Salon Hokey Şampiyonası
YEREL

AVRUPA 21 YAŞ ALTI KADINLAR SALON HOKEY ŞAMPİYONASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Biz, hayatımızın hiçbir döneminde insanları peşin hükümle kategorize etmedik, buna göre davranmadık. Devletine, milletine, hükümetine, demokratik meşru siyasi kurumlara saygı duyan veya öyle gözüken herkese kapıları açık tuttuk. Hiç kimseye ve hiçbir gruba ne yargıyı ne de başka bir grubu peşinen asla teslim etmiş değiliz. Fakat bu örgütün (FETÖ) zihin dünyası ve organizasyon yapısı, her türlü iyi niyeti istismara müsait olduğu için adeta 'Saman altından su yürüterek' pek çok yerde güç temerküzüne girdiklerini gördük.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "BİZ, HAYATIMIZIN HİÇBİR DÖNEMİNDE İNSANLARI PEŞİN HÜKÜMLE KATEGORİZE ETMEDİK, BUNA GÖRE DAVRANMADIK. DEVLETİNE, MİLLETİNE, HÜKÜMETİNE, DEMOKRATİK MEŞRU SİYASİ KURUMLARA SAYGI DUYAN VEYA ÖYLE GÖZÜKEN HERKESE KAPILARI AÇIK TUTTUK. HİÇ KİMSEYE VE HİÇBİR GRUBA NE YARGIYI NE DE BAŞKA BİR GRUBU PEŞİNEN ASLA TESLİM ETMİŞ DEĞİLİZ. FAKAT BU ÖRGÜTÜN (FETÖ) ZİHİN DÜNYASI VE ORGANİZASYON YAPISI, HER TÜRLÜ İYİ NİYETİ İSTİSMARA MÜSAİT OLDUĞU İÇİN ADETA 'SAMAN ALTINDAN SU YÜRÜTEREK' PEK ÇOK YERDE GÜÇ TEMERKÜZÜNE GİRDİKLERİNİ GÖRDÜK."
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;17-25 Aralık operasyonunu birileri ısrarla şahsi meselem olarak göstermeye çalıştı, hala da çalışıyor. Halbuki 17-25 Aralık operasyonu yargıyı ele geçirmeye çalışan bu örgütün (FETÖ) kendini inkar edilemez bir şekilde açığa çıkarmasının adıdır.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "17-25 ARALIK OPERASYONUNU BİRİLERİ ISRARLA ŞAHSİ MESELEM OLARAK GÖSTERMEYE ÇALIŞTI, HALA DA ÇALIŞIYOR. HALBUKİ 17-25 ARALIK OPERASYONU YARGIYI ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞAN BU ÖRGÜTÜN (FETÖ) KENDİNİ İNKAR EDİLEMEZ BİR ŞEKİLDE AÇIĞA ÇIKARMASININ ADIDIR."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin darbecilerle, cuntacılarla, vesayet odaklarıyla mücadelesi adına yargıya verdiğimiz desteği, bu örgüt (FETÖ) kendi militanlarına yol açmak için kullanmıştır. Bu durum, sadece kadroların istilasına yol açmamış, aynı zamanda darbecilerle, cuntacılarla, vesayet odaklarıyla yaptığımız mücadeleye de çok büyük zararlar vermiştir.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN DARBECİLERLE, CUNTACILARLA, VESAYET ODAKLARIYLA MÜCADELESİ ADINA YARGIYA VERDİĞİMİZ DESTEĞİ, BU ÖRGÜT (FETÖ) KENDİ MİLİTANLARINA YOL AÇMAK İÇİN KULLANMIŞTIR. BU DURUM, SADECE KADROLARIN İSTİLASINA YOL AÇMAMIŞ, AYNI ZAMANDA DARBECİLERLE, CUNTACILARLA, VESAYET ODAKLARIYLA YAPTIĞIMIZ MÜCADELEYE DE ÇOK BÜYÜK ZARARLAR VERMİŞTİR."

Yasa dışı sınır geçişleri
YEREL

YASA DIŞI SINIR GEÇİŞLERİ
Venezuela'da kanser ilacı krizi
YEREL

VENEZUELA'DA KANSER İLACI KRİZİ
Kış Gençlik Kampları başlıyor
YEREL

KIŞ GENÇLİK KAMPLARI BAŞLIYOR
Başbakan Yardımcısı Şimşek, Davos'a gitti
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK, DAVOS'A GİTTİ
Bozdağ, AA Editör Masası'nda
YEREL

BOZDAĞ, AA EDİTÖR MASASI'NDA

Türkiye, Dünya Takımlar Satranç Şampiyonası'nda
YEREL

TÜRKİYE, DÜNYA TAKIMLAR SATRANÇ ŞAMPİYONASI'NDA

Bozdağ, AA Editör Masası'nda
YEREL

BOZDAĞ, AA EDİTÖR MASASI'NDA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:
YEREL

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN:
'Gündem Yenimahalle'de spor ve sağlık konuşuldu
YEREL

'GÜNDEM YENİMAHALLE'DE SPOR VE SAĞLIK KONUŞULDU
Bozdağ AA Editör Masası'nda
YEREL

BOZDAĞ AA EDİTÖR MASASI'NDA
&quot;KEİ 2. Tarım Bakanları Toplantısı&quot; tanıtımı
YEREL

"KEİ 2. TARIM BAKANLARI TOPLANTISI" TANITIMI
16. Ulusal Tarım ve Gıda Kongresi
YEREL

16. ULUSAL TARIM VE GIDA KONGRESİ
ABD'nin eski Başkanı Bush hastaneye kaldırıldı
YEREL

ABD'NİN ESKİ BAŞKANI BUSH HASTANEYE KALDIRILDI