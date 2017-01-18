Kayseri'deki "kuyu cinayeti" davası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, eski eşinin yeğeni iki kardeşi iple boğduktan sonra öldüklerini düşünerek çuvalla kuyuya atan kadının yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, çocukların annesi Elif, babası Kamil T. ve avukatları ile tutuklu sanık Rukiye Tülay ve avukatları katıldı.

Tülay savunmasında, amacının çocukları öldürmek olmadığını iddia etti.

Psikolojik rahatsızlığı olduğunu öne süren Tülay, şunları anlattı:

"Çocukların babası eski eşimin kardeşi olur. 7-8 yıl önce sorunlarımız oldu ama ben üzerine perde çektim. Evime geldi, bana yumruk attı, zorla arabaya bindirip babamın evine götürdü. Ben o zaman bile kendini şikayet etmedim. Elif de köye her yıl gelirdi. Öldürmek isteseydim önceden yapardım ama son gelmelerinde beni çileden çıkardılar. Niyetim öldürmek değildi, olaylar öyle gelişti. Çok pişmanım, keşke şimdi yaşatma imkanım olsa da yaşatsam."

Tülay, mahkeme başkanının olayı nasıl gerçekleştirdiğini sorması üzerine, "Kriz geldi. Yetişkin mi, çocuk mu bilemedim. Dövmeye başladım. Kendimi kaybetmişim ama çocuklar ölmemişti. Bayıldıklarında öldüklerini sandım. Komşular görecek, ailem görecek diye saklamaya çalıştım. Çocuklar üzerime saldırınca iple boğdum. Daha sonra çuvala koyarak arka bahçedeki kuyuya attım." diye konuştu.

Baba Kamil T. ise Rukiye Tülay'ın olayı planlayarak gerçekleştirdiğini savundu.

Anne Elif T. de sanığın eşi ile arasında husumet olduğu için cinayeti planlayarak işlediğini ileri sürerek, "Şimdi hatırlıyorum, oğlum olaydan bir gün önce bana 'Rukiye beni eve çağırdı' demişti. Ben de kesinlikle içeri girmemesini söylemiştim ama bundan kızım E.T'nin haberi yoktu." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Rukiye Tülay'ın ruh sağlığı hakkındaki adli tıp raporunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Kararın açıklanmasının ardından çocukların anne ve babası, sanığa saldırmak istedi. Kamil T.'nin sanığın üzerine attığı telefon isabet etmedi. Elif T'nin "Seni Allah'a havale ediyorum. İnşallah sen de çocuğun da aynı şeyleri yaşarsınız" demesi üzerine sanık "Hiçbir şey yapamazsınız." dedi.

Polis tarafından çıkarıldığı koridorda fenalaşan anne Elif T'ye yakınları müdahale etti.

Kayseri'nin Tomarza ilçesi Pusatlı Mahallesi'nde, 15 Ağustos'ta, amcalarının eski karısı tarafından çuvala konulup kuyuya atılan kardeşlerden Mehmet Ali T. (10) ölmüş, E.T (7), yaralı kurtulmuştu.

