Erzurum'da sağlık hizmetleri

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ERZURUM (AA) - Erzurum Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Fazlı Erdoğan, "Poliklinik muayenesinde, 2015 yılında 3 milyon 685 bin 593 kişiyi muayene edilmiş, bu yıl rakam 3 milyon 897 bin 429 olmuştur" dedi.

Erdoğan, Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği binasında düzenlediği toplantıda, 14 devlet hastanesi, bir eğitim ve araştırma hastanesi, bir ağız diş sağlığı merkeziyle Erzurum ve çevre illere hizmet verdiklerini söyledi.

Birliğe bağlı sağlık tesislerinde 2016 yılında verilen hizmetleri değerlendiren Erdoğan, kentin sağlık turizmi açısından önemli bir yerde bulunduğunu belirterek, sekreterlik bünyesinde 5 bin 593 personelle bölgeye hizmet ettiklerini, 2015 yılında 3 milyon 685 bin 593 hastaya hizmet verdiklerini hatırlattı.

Birlikteki sağlık tesislerinde 11 bin 200 civarında doğum gerçekleştiğini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Poliklinik muayenesinde 2013 yılında 3 milyon 504 bin 157 kişiyi muayene etmişiz. Bu yıl rakam 3 milyon 897 bin 429 olmuş. Sağlık Bakanlığının önemli uğraşı alanlarından biri olan primer sezaryen oranımız ise yüzde 12'ler civarında. Bu rakam çok büyük emek ve başarıdır. Bu yıl Nene Hatun Kadın ve Doğum Hastanesi Türkiye'de ödüllendirilecek hastanelerden birisi olacak. Çünkü sezaryen ile mücadelede gerçek anlamda efor sarf ederek başarıya ulaşan nadir hastanelerden birisidir."

-"Sezaryen bir doğum şekli değil, cerrahi yöntemdir"

Kent geneli 2016 yılında 15 bin 440 doğum gerçekleştirildiğini ve bu sayının yüzde 90'lık kısmının söz konusu birliğe bağlı hastanelerde yapıldığını anlatan Erdoğan, sezaryen ile mücadele anlamında bakanlığa bağlı birimlerin dosya bazlı inceleme yaptıklarını aktardı.

Erdoğan, "Sezaryen bir doğum şekli değil, bir cerrahi yöntemdir. Sezaryen bebeğin ve annenin acil müdahaleyle kurtarılma şeklidir" dedi.