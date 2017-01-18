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Bartın'daki FETÖ/PDY soruşturması

18 Ocak 2017 Çarşamba, 16:02
Bartın'daki FETÖ/PDY soruşturması

BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Adli Tıp Şube Müdürlüğünde görevli uzman, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Adli Tıp Uzmanı M.D'yi gözaltına aldı.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle dün mahkemeye sevk edilen M.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın karara itiraz etmesi üzerine sabah saatlerinde yeniden gözaltına alınan M.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bartın'da 9 Ocak'ta gözaltına alınan Adli Tıp Uzmanı M.D, dün adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla salıverilmişti.