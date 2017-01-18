Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

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Stat: Gümüşhane Yenişehir

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Uygar Bebek

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Taner Koç, Salih Zafer Kurşunlu, Mehmet Cansın Çiçek, Mehmet Abdullah Çoban, Ali Sakal (Dk. 79 Onur Okan), Muhammed Çalhanoğlu, Taşkın Çalış (Dk. 75 Cumhur Yılmaztürk), Rıdvan Koçak, Mehmet Menderes Önkuzu, Hüseyin Ali Pala (Dk. 65 Ali Özgün)

Trabzonspor: Esteban, Mas, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Pereira, Aytaç Kara, Medjani, Yusuf Yazıcı (Dk. 78 Onazi), Olcay Şahan, Yusuf Erdoğan (Dk. 77 Castillo), Suk (Dk. 60 Okay Yokuşlu)

Sarı kartlar: Dk 44 Yusuf Erdoğan (Trabzonspor), Dk. 89 Mehmet Menderes Önkuzu (Gümüşhanespor)





GÜMÜŞHANE (AA) - Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta maçında Spor Toto 2. Lig ekibi Gümüşhanespor, evinde Trabzonspor 0-0 berabere kaldı.

14. dakikada Pereira'nın pasında sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın sert şutunda, kaleci Hasan Hüseyin Akınay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ortasında, ceza alanı içinde Mustafa Akbaş'ın kafa vuruşunda, kaleci Hasan Hüseyin Akınay topu kontrol etti.

23. dakikada Aytaç Kara'nın uzak mesafeden direkt kaleye gönderdiği serbest atışta, kaleci Hasan Hüseyin Akınay, topu güçlükle üstten kornere yolladı.

28. dakikada Mehmet Menderes Önkuzu'nun ceza alanı dışı sol çaprazından vuruşunda kaleci Estaban, topu yatarak önledi.

43. dakikada Mehmet Menderes Önkuzu'nun ceza alanı dışı sol çaprazından bu kez yerden şutunda kaleci Estaban, topu güçlükle çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

59. dakikada soldan ceza alanına hareketlenen Suk'un şutunda yerden seken topu kaleci Hasan Hüseyin Akınay kornere gönderdi.

72. dakikada Gümüşhanespor ceza alanı içinde Medjani'nin kafa ile indirdiği topu Yusuf Yazıcı gelişine bir vuruşla kaleye göndermek istedi ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+3. dakikada hızlı gelişen Gümüşhanespor atağında sağdan ceza alanına giren Ali Özgün'ün yerden şutunda top yandan auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.





- Trabzonspor turu zora soktu





Bu sonuçla H Grubu'nda 5. maçlar sonunda Gümüşhanespor puanını 8'e yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu, Trabzonspor ise 6 puanla üçüncü sırada kaldı.

Grupta gelecek haftaki son maçlarda Gümüşhanespor, iddiası bulunmayan Spor Toto 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor ise evinde, gruptan çıkmayı garantileyen Atiker Konyaspor'u ağırlayacak.

Trabzonspor, son 16 turuna yükselebilmek için Atiker Konyaspor'u yenip, Gümüşhanespor'un Kızılcabölükspor'a mağlup olmasını bekleyecek.

- Maçtan notlar





Trabzonspor Teknik Direktör Ersun Yanal, Bursaspor'la yapılan lig maçı 11'inden 6 farklı oyuncuyu sahaya sürdü.

Kart cezalısı olan N'Doye'un yanı sıra Onur Recep Kıvrak ve Durica'yı dinlendirerek kadroya almayan Yanal; Onazi, Okay Yokuşlu ve Castillo'yu da yedek kulübesinde oturttu. Deneyimli çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine Esteban, Medjani, Mustafa Akbaş, Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara ve Suk'u 11'de görevlendirdi.

Bordo-mavili takımda Yusuf Erdoğan, takım kaptanı olarak sahaya çıktı.

Trabzonspor'un Gümüşhanespor ile yaptığı karşılaşmaya her iki takım taraftarları da ilgi gösterdi.

Yenişehir Stadı tribünlerinin tamamı dolarken, bazı taraftarlar stadyuma yakın yüksek yerlerden de karşılaşmayı izledi. Stadyumun yanındaki yüksek tepeden maçı izleyen taraftarlar ilginç görüntü oluşturdu.

Taraftarlar, maç öncesi "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganıyla teröre tepkilerini dile getirdi.