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Güney Kore'de Park'ın eski yardımcısı hakim karşısında

18 Ocak 2017 Çarşamba, 17:05

SEUL (AA) - Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yetkilerinin elinden alınmasına yol açan yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalına yönelik soruşturma kapsamında, Park'ın eski yardımcılarından biri hakim karşısına çıkarıldı.

Yonhap haber ajansına göre, Park'ın özel işlerinden sorumlu eski yardımcısı Jeong Ho-seong, gizli kalması gereken bilgileri yolsuzluk skandalının kilit ismi Choi Soon-sil'e ifşa etme suçlamasıyla Seul Merkez Bölge Mahkemesine çıkarıldı.

Park'ın eski dostu Choi'nin yol açtığı skandal ile bağlantılı olarak yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmaktan hakkında kasım ayında soruşturma açılan Jeong, niyetinin sadece devlet başkanına yardımcı olmak olduğunu söyledi.

Resmi sır niteliğindeki 47 belgenin Choi'ye ulaştırılması için Park ile iş birliği yapmakla suçlanan Jeong, Choi'nin Park tarafından teslim edilen bazı konuşma taslaklarına ulaşarak değişiklikler yapmasıyla ilgili olarak da, daha geniş bir geri bildirim alabilmek için belgeleri Choi'ye teslim ettiğini dile getirdi.

Jeong, "Devlet başkanının Choi'nin düşüncelerini dinlemem ve gerekli olduğunda onlarla iş birliği yapmamı söylediği doğrudur. Ancak Park bana doğrudan bu belgeleri vermem için talimat vermedi." dedi.

Park'ın devlet işlerini ustalıkla yönetebilmek için uğraştığını vurgulayan Jeong, kendinin de devlet başkanına yardımcı olabilmek adına elinden gelenin en iyisini yaptığını ve devlet başkanıyla gizlice anlaştığının söylenmesinin kendisini üzdüğünü kaydetti.

Soruşturma kayıtlarına göre, Choi'ye ait bir tablette bulunan belgeleri kendisinin gönderdiğini kabul eden Jeong, Park'ın kendisine göreve başladığı 2013'den bu yana üst düzey devlet yetkilileriyle ilgili tercihlerinde eski dostunun fikrini alması talimatı verdiğini aktardı.

Savcılığa göre, Jeong ve Choi'nin birbirlerine 2012'nin son aylarından itibaren Kasım 2013'e kadar bin 197 mesaj gönderdi ve 895 telefon görüşmesi yaptı.

Park'ın eski yardımcılarından siyasi koordinasyondan sorumlu An Chong-bum ve özel işlerinden sorumlu Jeong Ho-seong hakkında, Choi’un yol açtığı skandal ile bağlantılı olarak yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmaktan kasım ayında soruşturma açılmıştı. Haklarında yakalama kararı çıkartılan An ve Jeong, gözaltına alınmış ve sorgulanmıştı. Jeong'un devlet belgelerini Choi'ye teslim eden kişi olduğu öne sürülmüştü.

Güney Kore Parlamentosu, ülkede patlak veren Choi skandalının ardından 9 Aralık'ta, Devlet Başkanı Park Geun-hye hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve Park'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmişti.

Mahkeme Park'ın aleyhine karar verirse Aralık 2017'de yapılması planlanan seçim için yeni tarih belirlenmesi gerekecek. Yasa gereğince, genel seçimlerin devlet başkanının istifa etmesinden veya görevden alınmasından sonraki 60 gün içinde yapılması gerekiyor.



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