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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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"Koalisyon taarruz uçağı yerine İHA ile vuruyor"

18 Ocak 2017 Çarşamba, 17:27

ANKARA (AA) - Koalisyon güçleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'a yaptığı harekata sadece silahlı İHA ile destek verirken, ağırlıklı terör örgütü PKK/PYD üyelerinden oluşan Suriye Demokratik Güçleri'nin Rakka harekatına taarruz uçaklarıyla destek vermesi dikkat çekiyor.

Koalisyon güçlerinin El Bab'a yönelik 4 hava taarruzu gerçekleştirildiği ABD'li yetkililerce açıklanmasının ardından dikkatler tekrar bölgeye çevrildi. Uzun sürenin ardından koalisyon kapsamında gerçekleştirilen bu hava harekatı dikkati çekti.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD tarafından gerçekleştirilen hava harekatı savaş uçağıyla yapılmadı, hedefler keşif amaçlı bölgeye gönderilen silahlı İHA ile vuruldu.

- Bildirilen hedeflere ateş açılmıyor

Savaş uçağıyla yapılacak bir harekatla aynı etkiyi taşımayan bu harekatın, TSK'nın koalisyona bildirdiği terör örgütü DEAŞ hedeflerine yapılmaması da dikkati çekti. Silahlı İHA, küçük çaplı hedefleri vurdu.

TSK, terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında yürütülen harekat kapsamında üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getiriyor. DEAŞ'a ait hedeflere ilişkin koordinatları her gün koalisyon güçleriyle paylaşıyor. Buna karşılık koalisyon güçleri, destek sözlerini yerine getirmeyerek, paylaşılan hedeflere ateş açmıyor.

Bir dikkat çekici unsuru ise terör örgütü PYD'ye verilen destek oluşturuyor. El Bab'a sadece silahlı İHA ile sınırlı harekat düzenleyen koalisyon güçleri, aynı enlemdeki Rakka'ya harekatta bulunan Suriye Demokratik Güçleri'ne destek için savaş uçaklarıyla 20 harekat düzenliyor. Suriye Demokratik Güçleri'nin büyük bölümünü ise terör örgütü PKK/PYD üyelerinin oluşturması dikkat çekiyor.

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