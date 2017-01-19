19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması

19 Ocak 2017 Perşembe, 00:12

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 9'u emniyet mensubu 10 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonlar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu kapsamda il genelinde belirlenen çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 9'u emniyet mensubu, 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, FETÖ'ye yönelik başka bir soruşturma kapsamında daha önce de gözaltına alındıkları, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

GÜNCELLEME - Sakarya merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

GÜNCELLEME - SAKARYA MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimi iddianamesi
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ İDDİANAMESİ
Sapanca'nın altyapısına 7 milyonluk yatırım yapılıyor
YEREL

SAPANCA'NIN ALTYAPISINA 7 MİLYONLUK YATIRIM YAPILIYOR
Başkan Yusuf Alemdar Muradiye camisinde kıldı
YEREL

BAŞKAN YUSUF ALEMDAR MURADİYE CAMİSİNDE KILDI
Meclis üyelerinden yeni atanan Kaymakam'a ziyaret
YEREL

MECLİS ÜYELERİNDEN YENİ ATANAN KAYMAKAM'A ZİYARET
Sakarya ekonometri kış seminerleri başladı
YEREL

SAKARYA EKONOMETRİ KIŞ SEMİNERLERİ BAŞLADI
Mesleki yeterlilik belgelerini artık SATSO verecek
YEREL

MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİNİ ARTIK SATSO VERECEK
Sakarya merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAKARYA MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI