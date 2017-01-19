Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Koncuk:

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ANKARA (AA) - Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kamuoyuna açıklanan yeni müfredat taslağına ilişkin eleştirilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Koncuk, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk yarıyılının yarın sona ermesi dolayısıyla yaptığı açıklamada, öğretmen açığı, ücretli öğretmen istihdamı, derslik açığı, okullarda altyapı yetersizlikleri, araç-gereç ihtiyacı eğitimin öncelikli sorunları olduğunu ifade etti.

Müfredat tartışmalarının sürdüğünü dile getiren Koncuk, "MEB yeni müfredatı, taslak olarak kamuoyuna açıklamış, paydaşların katkılarını beklemektedir. Burada en önemli husus, daha iyiye ulaşmak için eleştirilerin göz ardı edilmemesidir." değerlendirmesini yaptı.

Sendikalarının müfredatı ayrıntılı incelemek üzere akademisyen ve öğretmenlerden oluşan bir komisyon kurduğunu bildiren Koncuk, bir çalıştay marifetiyle oluşturacakları görüşlerini en kısa zamanda MEB'e ileteceklerini belirtti.

"Müfredat konuları hem bilimsel hem milli olmalı hem de geçmişteki müfredat hatalarından ders alınarak hazırlanmalıdır. Siyasi öncelikleri gündeme getiren değil ülkemizin dünyayla yarışmasını sağlayacak, ilmi temelleri olan bir müfredat yapılmalıdır." ifadelerine yer veren Koncuk, müfredattan daha önemli olanın öğretmen yetiştirmek olduğuna dikkati çekti.

Sözleşmeli ve mülakatlı öğretmen alımı ile alın teri, emeğin göz ardı edildiğini savunan Koncuk, bu sistemde KPSS puanının etkisinin azaltıldığını, bu durumun kaliteyi düşürdüğünü öne sürdü. Koncuk, öğretmenlere performans sisteminin getirilmesi çalışmasını da eleştirdi.

Diplomaya bağlı alan değişikliği ile ilgili sona gelindiğinin ifade edildiğini ancak kamuoyuna resmi bir açıklama yapılmadığını aktaran Koncuk, öğretmenlerin bu konuda tedirgin bekleyişinin sürdüğünü belirtti.

Koncuk, "Kaliteli, sağlıklı, başarılı, PISA'da ya da başka uluslararası öğrenci değerlendirme programlarında olumlu yönde fark yaratan bir eğitim sistemi arzu ediyorsak öncelikle yönetici atama sistemimizi kariyer ve liyakate uygun şekilde hukuk üzerine kurulu hale getirmek zorundayız." değerlendirmesini yaptı.

MEB'in ekim ayında 18 bin 506 öğretmen ataması yaptığını, norm kadro fazlası öğretmenleri okullarda görevlendirdiğini anımsatan Koncuk, ancak bu uygulamaların öğretmen ihtiyacının giderilmesine çözüm olmadığını kaydetti.

- Yeni öğretmen atama talebi

Atama bekleyen öğretmenlerin şubatta alım yapılması yönünde bir beklenti içine girdiğini vurgulayan Koncuk, "Türk Eğitim-Sen olarak, 2017 yılı için talebimiz bellidir. Biz, şubat ayında en az 30 bin atama yapılmasını, 2017 yılının sonuna kadar da öğretmen atama sayısının 100 bine ulaşmasını talep ediyoruz. Ayrıca öğretmen alımları, sözleşmeli ve mülakatlı olmamalı, tüm öğretmenlerimiz kadrolu olarak atanmalıdır." görüşünü bildirdi.

Öğretmenlere rotasyon çalışmalarına ilişkin de çeşitli eleştiriler getiren Koncuk, bu çalışmadan vazgeçilmesini istedi.