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Kayseri ve Sivas'ta kültür sanat

19 Ocak 2017 Perşembe, 13:02

KAYSERİ/SİVAS (AA) - Kayseri ve Sivas'ta kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Kayseri'de, Türk Sanat Müziği Korosu, 20 Ocak Cuma günü Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda saat 19.30'da "Canım Türkiye'm" isimli konser verecek.

Dünya klasiklerinden, kıskanç üvey annesi ve üvey kız kardeşleri tarafından kötü davranılan genç bir kız olan Cinderella'nın yardım eden bir iyilik perisi sayesinde hayatının nasıl değiştiğini konu alan "Kül Kedisi" adlı oyun, 21 Ocak Cumartesi saat 12.00 ve 15.00'te, Peter Pan’ın Hayaller Ülkesi’ndeki kaybolan çocuklarını, Wendy ile olan maceralarını ve Kaptan Hook’u yenişini anlatan "Hayaller Ülkesi" adlı oyun ise 22 Ocak Pazar günü saat 12.00 ve 15.00'te, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak.

Aynı gün Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezinde "Manaya Yolculuk" isimli panel düzenlenecek, İsmail Altunsaray konser verecek.

Ayırca, pazar günü, profesyonel fotoğraf eğitimi ve Yamula Barajı gezisi düzenlenecek.

- Sivas

Sivas Devlet Tiyatrosu, John Bauchan'ın kaleme aldığı, Mehmet Ergin'in Türkçeye çevirdiği, Volkan Gündüz'ün yönettiği "39 Basamak" oyunu sahnelemeye devam edecek.

Londra'da geçen hikayede, Richard Hannay'ın tiyatroda gizli ajan Annabella ile tanışması ve kendisini "39 Basamak" isimli gizli bir görevin içinde bulması, gerilim ve heyecan dolu bir dille anlatılıyor.

Oyunda, Ufuk Bostancı, İnanç Keteci, Serkan Yanar ve Burak Fındıkçı rol alıyor.

Oyun, bugün ve yarın 19.30, 21 Ocak Cumartesi günü 14.00 ve 19.30 saatlerinde Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenecek.

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