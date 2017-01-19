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Erzurum'da EYOF 2017 heyecanı

19 Ocak 2017 Perşembe, 13:16
Erzurum'da EYOF 2017 heyecanı

ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu başkanlığında toplanan İl Koordinasyon Kurulunda, kurum amirleri, kentte 11-18 Şubat'ta yapılacak Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) için hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Valilikte, İl Koordinasyon Kurulunun 2017 yılı 1. dönem toplantısı gerçekleştirildi.

Erzurum'un 23 cazibe merkezinden biri olduğunu ifade eden Vali Azizoğlu, "Birçok yatırımcı Erzurum'da yatırım için imkan arıyor. 216 hektarlık 2. Organize Sanayi Bölgesi için onaylar alındı, imar planlarının onaylanmasından sonra başvuruları almaya başladık. 216 hektarlık 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin de yüzde 80'i tahsis edilmiş oldu." diye konuştu.

Azizoğlu, EYOF dolayısıyla da kurum müdürlerinin koordineli çalıştığını ifade ederek, Erzurum'un iyi tanıtılması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kurum olarak hazır olduklarını belirtti. Taşkesenligil, şunları söyledi:

"Festivale şu an itibarıyla 36 ülke yaklaşık 900 sporcu ile katılacak. Yaklaşık bin 350 spor adamını 11-18 Şubat'ta ilimizde ağırlayacağız. Festival 9 branşta yapılacak. Atlama kuleleri, Dedeman ve Sway otellerinin pistleri, curling, buz hokeyi, buz pateni salonları ve Kandilli Kayak Merkezi'nde yarışmalar düzenlenecek. Gelen misafirler Erzurum'un, dolayısıyla Türkiye'nin misafiri. Özellikle esnafımızın misafirlerimize gerekli ilgi alakayı göstermesini arzu ediyoruz. 12 Şubat saat 19.00'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda açılış yapacağız."

Sağlık Müdürü Serhat Vançelik de 300 kişilik ekibin EYOF için gerekli eğitimlerden geçtiğini, 2011'de yapılan Dünya Üniversiteler Kış Oyunları tecrübesi ile bu organizasyonda görev yapacaklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Müdürü Rahmi Şenocak, festival süresince hava kirliliği ile ilgili gerekli tedbirlerin alındığını aktardı.

Erzurum İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Selahattin Karsli, "AFAD, EYOF kapsamında 150 kişilik ekiple tedbirini aldı. Gece ve gündüz tatbikatlar yapılıyor. 35 kişi de olası çığ tehlikesine karşı yarış alanlarında hazır bekleyecek." ifadelerini kullandı.

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