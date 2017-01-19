Eski Yarbay Dönmez hakkındaki dava

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ANKARA (AA) - Eski Yarbay Mustafa Dönmez'in, Zir Vadisi ve Sapanca'da bulunan mühimmatla ilgili yargılandığı davada, Emniyet Genel Müdürlüğü Genelkurmay Askeri Mahkemesinin istemine yazılı cevap verdi.

Yazıda, soruşturma sırasındaki arama ve el koyma faaliyetlerine katılan 68 görevliden 21'inin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarıldığı, bir kısmının ise daha önce resen emekli edildiğini bildirdi.

Genelkurmay Askeri Mahkemesinde görülen ve sanık Dönmez ile avukatı Mustafa Yuvanç'ın katıldığı duruşmada, Hakim Albay Müge Yüksel, soruşturma aşamasında, Dönmez'e yönelik arama ve el koyma faaliyetlerine fiilen katılan kolluk personeli hakkında, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra FETÖ üyeliği, irtibatı veya iltisakıyla ilgili adli veya idari soruşturma açılıp açılmadığı konusunda yazılan yazılara Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından verilen yanıtları özetledi.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, 68 görevliden 21'inin KHK ile kamu görevinden çıkarıldığını, bir kısmının açığa alındığını, bazılarının ise daha önce resen emekli edildiğini belirtti.

Jandarma Genel Komutanlığı ise arama el koyma işlemine katılan beş personelden Jandarma Teğmen Ferdi Gökşen'in 29 Ağustos 2016'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındığını ve görevinden uzaklaştırıldığını kaydetti.

Sanık Dönmez söz alarak, daha önce kendisini yargılayan heyetlere "Siz de yargılanacaksınız" dediğini, o heyetlerin "düşmanla iş birliği yaptığını" belirtti.

"Fetullahçı Terör Örgütü"nü dile getiren ilk kişi olduğunu, bunun bedelini de ağır ödediğini ifade eden Dönmez, 15 Temmuz'dan 14 ay önce, bir programda Fetullahçıların darbe yapabileceğinden bahsettiğini kaydetti.

Gömmekle suçlandığı mühimmatın sarılı olduğu gazete nüshalarının, cezaevinde bulunduğu tarihe ait olduğunu söyleyen Dönmez, toplam 62 parmak izi bulunan mühimmatlarda kendi parmak izine rastlanmadığını belirtti.

Bu davanın uzamasının FETÖ'nün ve CIA'nın işine geldiğini, davanın uzatılmamasını ve beraat kararı verilmesini isteyen Dönmez, Sapanca'daki çiftliğinde polisin yaptığı arama sırasında kaydedilen 42 saniye görüntüyü mahkemeye flaş bellekle verdi.

Sanık avukatı Yuvanç da "FETÖ'nun kurguladığı davalardan yalnızca bu dava ile eski Genelkurmay Adli Müşaviri Ahmet Zeki Üçok'un yargılandığı davanın kaldığını" ifade ederek, daha önce hükmü veren askeri heyet üyelerinin tutuklandığını anlattı ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, önceki celse olduğu gibi, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin, Dönmez'in de sanıkları arasında bulunduğu Ergenekon davasına ilişkin kararının beklenmesini kararlaştırdı.

Dönmez'in mahkemeye verdiği görüntülerde kurgu ve oynama bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve konuşmaların metin haline getirilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

Dönmez hakkında, Ankara Yenikent yakınlarındaki Zir Vadisi'nde ve Sapanca'da 2009'da bulunan mühimmatla ilgili "bir kısmı cephane niteliğinde olan askeri eşyayı gizlemek" suçundan dava açılmış, Genelkurmay Askeri Mahkemesi, yargılama sonucunda Dönmez'i 4 yıl hapis cezasına çarptırarak, TSK'dan çıkarılmasına karar vermişti.

Kararın Askeri Yargıtayca bozulmasının ardından Genelkurmay Askeri Mahkemesi, tekrar görülen davada, "görevsizlik" kararı vererek, dosyanın "Ergenekon" davasını gören İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini kararlaştırmıştı.

Dönmez'in itirazı üzerine Askeri Yargıtay Daireler Kurulu kararı bozmuş ve davanın Genelkurmay Askeri Mahkemesinde görülmesine hükmetmişti.

"Ergenekon" davasında da 49 yıl 2 ay hapse çarptırılan Dönmez, bu davada yaptığı savunmada, "Polisin içindeki çete, bu operasyonu yapıyor. Zir Vadisi, Sapanca ve Gölbaşı'ndaki mühimmat aynıdır. Bunlar bir araya gelmez, çünkü aynı malzemedir." demişti.

"Ergenekon" davasının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Dönmez hakkındaki hükmü bozmuştu.