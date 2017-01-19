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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Kilis'te toplantı ve gösterilere ilişkin düzenleme

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:21

KİLİS (AA) - Kilis Valiliğince kent genelinde basın açıklaması yapılamayacak ve stant açılamayacak yerlere ilişkin düzenleme yapıldı.

Valiliğin açıklamasında, sivil toplum örgütlerinin, kendilerine ait bina önlerinde basın açıklaması yapabileceği ve imza standı açabileceği ancak başka bir sivil toplum örgütüne ait bina önünde bu tür eylemleri gerçekleştiremeyeceği belirtildi.

Kamu güvenliği çerçevesinde kent genelindeki bazı alanlarda da basın açıklaması yapılamayacağı ve stant açılamayacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 1. maddeleri ile İçişleri Bakanlığının 2 Kasım 2012 tarih ve 2012/64 sayılı genelgesi uyarınca ilimizdeki gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak basın açıklamaları ile stant açılması faaliyetlerinin, kamu güvenliğini düzenlenmesi amacıyla; basın açıklaması yapılamayacak ve stant açılamayacak yerler; Valilik, Adliye Sarayı, İl Jandarma Komutanlığı, 2. Hudut Tabur Komutanlığı, Askerlik Şubesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer hizmet binaları, itfaiye, devlet hastanesi, eğitim ve öğretim kurumlarının hizmet binaları, eklentileri ve bahçelerinde, binaların dış kapı önlerinde basın açıklaması yapılamaz ve stant açılamaz. Diğer kamu kurumu hizmet binalarıyla bahçelerinde basın açıklaması yapılamaz, kurumsal hizmetler dışında stant açılamaz. Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile kamuya ait öğrenci yurtları binalarda, bahçelerinde, dış kapı giriş ve çıkış önleri ile yakın çevresinde (takriben 25 metre) basın açıklaması yapılamaz, stant açılamaz."

Diğer yerlerde yapılacak basın açıklamalarıyla açılacak stantların araç ve yaya trafiğini, halkın günlük zorunlu ihtiyaçlarını karşılamasını engelleyici mahiyette olamayacağı uyarısında bulunulan açıklamada, "İlimiz merkezinde gerçek ve tüzel kişiler tarafından, basın açıklaması yapmak ve stant açmak güneşin batışından güneşin doğuşuna kadar geçecek süre içerisinde yasaktır." ifadeleri kullanıldı.


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