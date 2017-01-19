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ÇAYKUR, Lübnan pazarında

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:50

RİZE (AA) - ÇAYKUR, Lübnan'ın en köklü firmalarından Rachidi Group'la bayilik anlaşması yaparak Lübnan çay pazarına girdiği bildirildi.

Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'da 1940 yılından itibaren uluslararası ürünlerin toptancılığını yapan ve bu alanda lider firmalar arasında yer alan Rachidi Group'un sahibi Faisal Rachidi ile Beyrut'ta bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Yapılan görüşmeler ve çalışmalar neticesinde Rachidi Group ile bayilik anlaşması yaptıklarını kaydeden Sütlüoğlu, "ÇAYKUR ürünleri artık Lübnan'daki büyük market ve zincir mağazalarda satışa sunulacak. ÇAYKUR'un dünyaya açılması için başlattığımız çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda yeni ülkelere çayımızı ulaştırmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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